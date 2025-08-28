YB steht nach einem 3:2-Sieg im Playoff-Rückspiel gegen Slovan Bratislava in der Ligaphase der Europa League.

Die Berner setzen sich gegen den slowakischen Meister mit dem Gesamtskore von 4:2 durch.

Im Wankdorf avanciert der bosnische YB-Neuzugang Armin Gigovic mit zwei Toren zum Matchwinner.

Geglänzt hat YB im Playoff-Rückspiel gegen Slovan Bratislava gewiss nicht. Aber die Pflicht haben die Berner letztlich souverän erfüllt. Obschon die Slowaken im Wankdorf über weite Strecken mithalten konnten, geriet der Vorstoss der Berner in die Ligaphase des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs nie wirklich in Gefahr.

Doppelschlag ebnet den Weg

Nach dem 1:0-Minisieg in der Fremde legte YB die Basis zum Sieg im heimischen Wankdorf bereits vor der Pause. Nach einer knappen halben Stunde verwertete Armin Gigovic eine flache Hereingabe von Joël Monteiro zur 1:0-Führung für die Berner. Der bosnische Neuzugang profitierte dabei, dass sein Schuss auf dem Weg ins Tor noch leicht, aber entscheidend von einem gegnerischen Verteidiger abgelenkt wurde.

Nur acht Minuten später zappelte der Ball erneut im Slovan-Tor. Wieder tritt Monteiro als Vorlagengeber in Aktion, diesmal avancierte Chris Bedia zum Vollstrecker. Der Stürmer setzte sich im Strafraum auf engstem Raum gegen zwei Slowaken durch und schob zum 2:0 ein.

Gigovic sorgt für Vorentscheidung

Zwar kamen die Gäste noch vor der Pause durch Robert Mak zum Anschlusstor (43.). YB liess sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und stellte den 2-Tore-Vorsprung schon früh nach dem Seitenwechsel wieder her. Gigovic übernahm ungefähr 35 Meter vor dem gegnerischen Tor von Bedia den Ball, zog in Richtig Sechzehner los und fand mit einem präzisen Abschluss aus 18 Metern einen Weg an Slovan-Goalie Dominik Takac vorbei (53.).

In der Folge konnte sich Marvin Keller das eine oder andere Mal auszeichnen. Ein zweites Mal musste sich der YB-Schlussmann dann aber doch noch bezwingen lassen. In der 87. Minute sorgte David Strelec für den 2:3-Schlusspunkt.

So geht's weiter

Bereits am Freitag erfährt der BSC YB, auf welche sieben Gegner er in der Ligaphase der Europa League trifft. Die Auslosung findet um 13:00 Uhr in Monaco statt. Der erste Spieltag geht dann am 24./25. September über die Bühne.

Die Stimmen zum Spiel

Europa League