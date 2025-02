Per E-Mail teilen

In den Achtelfinals der Europa League geht die AS Roma dem Hauptstadt-Derby aus dem Weg und trifft auf Bilbao.

Zudem stehen sich Frankfurt und Ajax gegenüber. Tottenham duelliert sich mit Alkmaar, Manchester United mit Real Sociedad.

Die Sieger der Duelle werden am 6. und 13. März in Hin- und Rückspielen ausgefochten.

Die Auslosung der Europa-League-Achtelfinals in Nyon hat im Gegensatz zur Champions League, wo es zum «Derby madrileño» sowie Bayern vs. Bayer kommt, keine nationalen Duelle ergeben. Das gilt auch für Italien: Die 50-prozentige Wahrscheinlichkeit eines «Derby della Capitale» zwischen der AS Roma und Lazio Rom traf somit nicht ein. Im reformierten Modus blieb den «Giallorossi» neben den «Laziali» nur Bilbao als Gegner. Die Basken wurden es dann auch. Lazio wiederum misst sich mit den Tschechen von Viktoria Pilsen.

Die Achtelfinals im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Viktoria Pilsen – Lazio Rom

Bodö/Glimt – Olympiakos Piräus

Ajax Amsterdam – Eintracht Frankfurt

AZ Alkmaar – Tottenham Hotspur

Real Sociedad – Manchester United

FCSB Bukarest – Olympique Lyon

Fenerbahce – Glasgow Rangers

AS Roma – Athletic Bilbao

Eintracht Frankfurt, einziger deutscher Vertreter, bekommt es mit dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zu tun. Die englischen Vertreter bekommen es mit Alkmaar (Tottenham) und Real Sociedad (Manchester United) zu tun.

