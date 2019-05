Arsenal entscheidet zuhause das Hinspiel der Europa-League-Halbfinals mit 3:1 für sich.

Zum Matchwinner avancieren Doppeltorschütze Alexandre Lacazette sowie «Last-Minute-Auba».

In der anderen Partie trennen sich Frankfurt und Chelsea 1:1.

Das dürfte ein ganz heisser Tanz werden, wenn Arsenal in einer Woche zum Rückspiel im Estadio Mestalla gastiert. Zwar entschieden die «Gunners» die Partie für sich, jedoch gelang den Gästen aus Valencia das wichtige Auswärtstor.

Den Schlusspunkt setzte Pierre-Emerick Aubameyang in der letzten Minute der regulären Spielzeit mit seinem Treffer zum 3:1. Zuvor hatte es Alexandre Lacazette gleich doppelt verpasst, noch mehr Kapital fürs Rückspiel herauszuschlagen. In der 64. Minute köpfelte der Franzose am Ball vorbei, 3 Minuten später scheiterte er aus knapp 5 Metern doppelt.

Doch in der Retrospektive werden nicht diese beiden Szenen Grund dafür sein, dass Lacazettes Auftritt in Erinnerung bleibt:

11. Minute: Nach einem Eckball gehen die Gäste durch Kopfballmonster Mouctar Diakhaby (8 seiner 10 Pflichtspieltore erzielte er per Kopf) in Führung. Sowohl Granit Xhaka als auch Lacazette unterliegen im Luftduell.

Einen starken Auftritt – vor allem im Spiel nach vorne – zeigte Xhaka. Der Schweizer amtete in der Schaltzentrale der Engländer als Dreh- und Angelpunkt und stand so am Ursprung etlicher Angriffe. Nicht im Aufgebot stand hingegen Stephan Lichtsteiner.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 2.5.2019, 20:40 Uhr