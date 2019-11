Legende: «Ich bin im Steigflug» Bei Denis Zakaria läufts rund. Keystone

Der Höhenflug des Denis Zakaria kennt derzeit nur virtuelle Grenzen. Unlängst brachte der Schweizer Natispieler am Mönchengladbacher Flughafen sogar eine Boeing 737 sicher zur Landung. Zwar nur im Simulator, aber immerhin.

Auf dem Feld ist der 22-Jährige ebenfalls kaum zu bremsen. «Ich bin gerade im Steigflug. Ich hoffe, es geht weiter hoch hinaus», wird Zakaria in der Stadionzeitung der Borussia zitiert.

2 Tore in den letzten 4 Spielen

Der Genfer ist einer der Garanten des Gladbacher Aufschwungs. Die «Fohlen» stehen mit 3 Punkten Vorsprung an der Bundesliga-Spitze. Dabei spielte Zakaria im defensiven Mittelfeld zuletzt überragend und erzielte 2 Tore in den letzten 4 Meisterschaftspartien. Am Donnerstagabend trifft er mit Gladbach in der Europa League in der Gruppe J auf die AS Roma.

Trotz seiner tollen Leistungen und viel Lob bleibt Zakaria mit beiden Beinen am Boden. «Ich spüre das Vertrauen vom Coach und versuche, es mit guten Leistungen zurückzugeben», sagt er. Doch durch seine starken Auftritte hat der Dauerläufer durchaus Begehrlichkeiten geweckt.

Wechsel für 50 Millionen?

Die Gerüchte um einen Abschied von Gladbach im Sommer halten sich trotz Vertrag bis 2022 hartnäckig. Die NZZ mutmasste, Zakaria werde «wohl bald Premier League spielen, vielleicht noch mit einem Zwischenhalt in Dortmund oder München».

Die 12 Millionen Euro, für die Zakaria im Sommer 2017 von YB an den Niederrhein gewechselt war, dürften dann deutlich übertroffen werden. Von 50 Millionen Euro ist die Rede. Zakaria würde damit zum Rekordtransfer des Klubs werden.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 02.11.2019, 17:50 Uhr