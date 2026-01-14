Beim Spiel zwischen Aston Villa und Maccabi Tel Aviv waren keine Gästefans zugelassen. Mitverantwortlich war ein KI-Fehler.

Legende: Teilweise leere Ränge im Villa Park Gästefans waren bei der Europa-League-Partie im November nicht willkommen. imago images/Shutterstock

Die Europa-League-Partie zwischen Aston Villa und Maccabi Tel Aviv im November (2:0) war als «Hochrisiko-Spiel» eingestuft worden. Grundlage für den Entscheid der Behörden in Birmingham waren unter anderem Hinweise auf Ausschreitungen bei früheren Spielen – darunter ein angebliches Duell zwischen West Ham United und Maccabi, das nie stattgefunden hat.

«Ich möchte mich für diesen Fehler zutiefst entschuldigen», wurde Craig Guildford, Chef der West Midlands Police, am Mittwoch in einem Schreiben zitiert. Die falschen Informationen seien durch die Nutzung eines KI-Tools entstanden. Zunächst hatte Guildford vor dem Parlament erklärt, eine Google-Suche habe den Fehler verursacht.

Heftige Kritik schon im November

Die Entscheidung hatte bereits im Vorfeld der Partie für heftige Kritik gesorgt, der englische Premierminister Keir Starmer sprach von einem «inakzeptablen Vorgang». Innenministerin Shabana Mahmood erklärte am Mittwoch, sie habe das Vertrauen in Guildford verloren.