Rund um den FC Basel rumort es. Der Schweizer Meister wird seinen Ansprüchen derzeit nicht gerecht und muss am Donnerstag in Genk bei seinem Ex-Trainer Thorsten Fink eine Trendwende einleiten.

Die Kritik sei berechtigt, sagte Ludovic Magnin nach dem 1:1 bei den Grasshoppers am Wochenende. Er könne verstehen, dass die Leistungen für Unruhe sorgen. «Uns fehlen Tore und Punkte», bilanzierte der Trainer. In den letzten 5 Meisterschaftsspielen gab es nur einen Sieg und 4 Tore für das Ensemble, das in der Meistersaison mit seiner Offensivkraft überzeugt hatte.

Ein Wiedersehen mit Fink

Die Zeit für Magnin drängt. Auf den FC Basel warten bis Weihnachten 8 Partien in 24 Tagen. Die nächste in Genk, beim Dritten der letztjährigen belgischen Meisterschaft. Genk wird seit 2024 vom Basler Ex-Coach Fink trainiert, der mit dem FCB zweimal Meister (2010 und 2011) und einmal Cupsieger (2010) wurde. «Wir waren damals ein verschworener Haufen und ich habe gute Erinnerungen an Basel. Deshalb freue ich mich immer wieder, den FC Basel zu sehen», sagte Fink am Mittwoch gegenüber SRF.

Gross ist Finks Vorfreude auch auf das Wiedersehen mit Xherdan Shaqiri. Fink war es gewesen, der «Shaq» im Sommer 2009 als damals 17-Jährigen erstmals in der Super League eingesetzt und in den folgenden 2 Jahren gefördert hat. «Ich finde es gut, dass er zum FCB zurückgekehrt ist. Das zeigt sein Charakter», so Fink, der Shaqiri attestiert, auf dem Platz immer noch ein Schlitzohr zu sein.

Basel auswärts noch ohne Punkte

Genk läuft es derzeit in der heimischen Liga mit Platz 8 nicht nach Wunsch. Im Europacup gab es aber starke Resultate mit Siegen bei Braga und den Glasgow Rangers sowie einem Remis gegen Betis Sevilla.

Einen Punkt weniger als Genk hat Basel in der Europa League auf dem Konto. Seine beiden Heimspiele gegen Stuttgart und Bukarest vermochte der FCB zu gewinnen. In der Fremde läuft es aber noch nicht nach Wunsch. In Freiburg verlor man 1:2, in Lyon 0:2 – dies trotz zwei sehr ansprechenden Auftritten. Nun sollen in Genk die ersten Auswärts-Punkte eingefahren werden.

«Wir müssen unsere Chancen ausnützen», fordert Trainer Magnin von seinen Spielern. Die Chancenverwertung ist eines der Probleme der Basler in der laufenden Saison. Kein anderes Schweizer Team lässt so viele Grosschancen liegen. «Wir waren auf internationaler Bühne auswärts immer nahe dran. Aber Punkte haben wir trotzdem keine geholt. Das schmerzt.» Magnin erwartet am Donnerstagabend eine Partie, in der «beide Mannschaften den Ball haben und das Spiel diktieren wollen».

