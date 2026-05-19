Am Mittwoch steigt der Europa-League-Final zwischen Freiburg und Aston Villa. Hier finden Sie alle Infos kompakt.

Zahlen und Fakten zum Endspiel in der Europa League

Legende: Macht Freiburg auch den letzten Schritt? Das Team von Coach Julian Schuster (links) steht vor dem 1. Titelgewinn in der Klubgeschichte. Imago/Sven Simon

Wo und wann findet das Endspiel statt?

Der Europa-League-Final findet im Besiktas-Park (Tüpras Stadyumu) in Istanbul statt. Das Stadion fasst rund 42'000 Zuschauer. Anpfiff ist am Mittwoch um 21:00 Uhr.

Wer leitet die Partie?

Der Franzose Francois Letexier. Der 37-Jährige stand 2025/26 achtmal in der Champions League im Einsatz.

Wer ist der Favorit?

Wer im letzten Herbst Geld auf einen Final Freiburg – Aston Villa gesetzt hat, ist nun um eine hübsche Summe reicher. Das liegt weniger an Aston Villa, denn der Premier-League-Sechste der letzten Saison war einer der Favoriten. Die Final-Quali Freiburgs ist hingegen eine Überraschung. Im Endspiel sehen alle Wettbüros Aston Villa als Favorit.

Was steht auf dem Spiel?

Für beide Teams viel. Freiburg könnte zum 1. Mal in der Klubgeschichte einen Titel gewinnen. Für Aston Villa, 1982 Champion im Europapokal der Landesmeister, wäre es der grösste Titel seit über 40 Jahren.

Wer überträgt das Spiel?

SRF überträgt den Final auf SRF info und in der Sport App. Bereits ab 20:10 Uhr stimmen wir Sie auf den Leckerbissen ein.

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