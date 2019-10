Die Vorfreude im Berner Lager ist gross. Kein Wunder, denn nach dem FC Porto treffen die Young Boys in der Europa-League-Kampagne auf den nächsten grossen Gegner. Mit den Glasgow Rangers gastiert ein schottischer Top-Klub im Stade de Suisse zum ersten Heimauftritt von YB. Trainer Gerardo Seoane bringt es auf den Punkt: «Es ist eine Europa-League-Gruppe mit Champions-League-Charakter.»

Guten Mutes trotz vieler Verletzten

Nach dem bitteren 1:2 im Gastspiel in Porto und einer Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit sollen die ersten Punkte in der Kampagne gesichert werden. «Es wäre wichtig, dass wir uns auch mal belohnen», so Seoane.

Wir müssen uns als enge Gruppe zusammenreissen.

Sorgenfalten dürfte dem zweifachen Schweizer Meister die Liste der lädierten Spieler bereiten. Neben den Langzeitverletzten Miralem Sulejmani, Marvin Spielmann oder Vincent Sierro sind auch Einsätze von Nicholas Moumi Ngamaleu und Roger Assalé noch ungewiss. Weder Trainer Seoane noch Verteidiger Frederik Sörensen lassen sich dadurch aber verunsichern:

Seoane: «Verletzte Abwesende gehören halt irgendwie dazu, das gibt es wahrscheinlich auch beim Gegner. Dafür haben wir einen breiten Kader. Aber es ist eine zusätzliche Herausforderung.»

Ein Gegner mit viel Herzblut

So oder so erwartet man einen kampfbetonten Auftritt. Die Rangers seien eine Mannschaft, die viel Emotionen zeige, mit viel Herzblut auf dem Platz spiele, wie es eben Tradition sei in Schottland, so der Meistertrainer. Das unterstreiche die Wichtigkeit der Defensive. Seoane dazu: «Wir wollen alle gemeinsam verteidigen. Aber viel wichtiger ist es, dass wir auch Initiative nach vorne zeige werden, den Gegner vor Probleme stellen.»

Auf einen Favoriten will sich Seoane nicht festlegen. So oder so sind die Berner guten Mutes, das erste Heimspiel der laufenden Europa-League-Kampagne positiv zu gestalten und die ersten Punkte einzufahren.

