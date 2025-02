Per E-Mail teilen

Legende: War für den Führungstreffer verantwortlich Dusan Tadic. imago images/Seskimphoto

Fenerbahce gewinnt das Hinspiel der Europa-League-Playoffs gegen Anderlecht mit 3:0.

Beim 2:1-Sieg von Real Sociedad bei Midtjylland fallen alle Tore in der ersten Halbzeit.

Das Playoff-Duell zwischen der AS Roma und Porto sehen Sie jetzt live auf SRF zwei und hier im Stream.

Fenerbahce – Anderlecht 3:0

Fenerbahce, das nur dank des besseren Torverhältnisses als 24. den Sprung in die Playoffs geschafft hatte, kam früh zum Führungstor. Dusan Tadic köpfelte nach einem Eckball zum 1:0 ein (11.). Kurz vor der Pause sorgte Stürmer Edin Dzeko mit einem Schuss aus kurzer Distanz für die Zwei-Tore-Führung (42.). Youssef En-Nesyri erzielte nach einer Flanke von links völlig freistehend in der Mitte das dritte Tor. Das Team von Startrainer José Mourinho verschaffte sich damit eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche.

Midtjylland – Real Sociedad 1:2

Die Gäste aus Spanien erwischten den besseren Start und eröffneten das Skore in der 11. Minute durch Brais Mendez vom Penaltypunkt. Nach einer guten halben Stunde sorgte Takefusa Kubo mit einem Geniestreich für den Zwei-Tore-Vorsprung für Real Sociedad. Der Japaner traf herrlich in die weite Ecke. Zwar gelang Midtjylland noch vor der Pause das Anschlusstor, zu mehr reichte es den Dänen aber nicht mehr.

Die weiteren Playoff-Hinspiele:

Ferencvaros – Viktoria Pilsen 1:0

Union St-Gilloise - Ajax 0:2

21:00 Uhr: AZ Alkmaar – Galatasaray

21:00 Uhr: Porto – AS Roma

21:00 Uhr: PAOK Saloniki – FCS Bukarest

21:00 Uhr: Twente Enschede – Bodö/Glimt

