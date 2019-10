Erfolg in letzter Sekunde

Die Young Boys feiern am 2. Spieltag der Europa League einen 2:1-Heimsieg gegen die Glasgow Rangers.

Den entscheidenden Treffer erzielt Christian Fassnacht in der Nachspielzeit.

Im anderen Spiel der Gruppe G schlägt Feyenoord Porto 2:0.

Am Schluss überschlugen sich die Ereignisse im Stade de Suisse. Zunächst verhinderte YB-Keeper David von Ballmoos mit einer starken Parade nach einem Schuss von Alfredo Morelos den späten Rückstand. Wenig später entwischte Christian Fassnacht auf der anderen Seite und netzte aus 15 Metern zum 1. Sieg der Young Boys in der Europa-League-Kampagne ein.

Dezimiertes YB mit gutem Start

Die Vorzeichen waren vor der Partie alles andere als ideal. Zu den ohnehin schon zahlreichen Verletzten gesellte sich auch noch Guillaume Hoarau, der gegen Sion am Samstag einen Schlag auf den Fuss erlitten hatte. Der Stürmer stand nicht einmal als Joker zur Verfügung.

Dennoch startete YB gut in die Partie. Die Gastgeber rissen das Spieldiktat sofort an sich und agierten vor allem defensiv äusserst diszipliniert. In der Offensive fehlten aber abgesehen von 2 Chancen von Roger Assalé und Jean-Pierre Nsame die zündenden Ideen.

Schwächephase eiskalt bestraft

Im Anschluss schlichen sich bei den Young Boys vermehrt Fehler ein. Die schwache Phase ermöglichte es Glasgow, den Zugang zum Spiel zu finden. Und die Schotten zeigten sich zudem sehr effizient. Nach einem Pass in die Tiefe agierte Cédric Zesiger äusserst ungeschickt, Morelos nutzte dies eiskalt aus und traf zur Führung.

Schnelle Reaktion dank Assalé

Young-Boys-Trainer Gerardo Seoane schien in der Pause dann aber die richtigen Worte gefunden zu haben. Der Meister agierte wieder entschlossener und kam in der 50. Minute zum Ausgleich. Nach schöner Vorarbeit traf der genesene Assalé aus kurzer Distanz zum 1:1.

In der Folge stand YB dem 2. Treffer näher als die Rangers. Grosse Chancen blieben aber Mangelware. Und so mussten sich die heimischen Fans bis kurz vor Schluss gedulden, ehe sie von Fassnacht erlöst wurden.

Feyenoord schlägt Porto

Den 1. Sieg fuhr auch Feyenoord ein. Die Niederländer bezwangen Porto zuhause mit 2:0. Jens Toornstra und Rick Karsdorp erzielten die Treffer. Damit haben in der Gruppe G jetzt alle Teams 3 Punkte auf dem Konto.

