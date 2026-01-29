YB kämpft am Donnerstag in Stuttgart um den Verbleib in der Europa League – und hat es in den eigenen Füssen.

Ein Sieg in Stuttgart – und die Young Boys stehen in der K.o.-Phase der Europa League. So simpel das auch tönt, so schwierig wird das Unterfangen für die Berner. Zu diametral verlaufen derzeit die Formkurven der beiden Teams.

In der Liga ist Stuttgart seit Anfang Dezember ungeschlagen und hat auf Platz 5 die Champions-League-Ränge im Visier. In der Europa League hat Stuttgart den Vorstoss in die K.o.-Phase vorzeitig geschafft – trotz drei Niederlagen, unter anderem in Basel. Das Weiterkommen hat sich das Team von Trainer Sebastian Hoeness vor allem dank starker Leistungen vor Heimpublikum mit drei Siegen aus drei Spielen gesichert.

Es deutet wenig darauf hin, dass sich an der makellosen Heimbilanz der Stuttgarter am Donnerstag etwas ändern wird. YB findet auch im neuen Jahr nicht aus dem Tief. Das 1:4 am Wochenende bei Kantonsrivale Thun war die wettbewerbsübergreifend 5. Niederlage am Stück. Dass ausgerechnet bei den heim- wie formstarken Schwaben der Turnaround gelingt, darf zumindest bezweifelt werden.

Die Ausgangslage ist ziemlich klar. Stuttgart hat in der Spitze und Breite viel mehr Qualität.

Hoeness warnt dennoch: «Wir dürfen nicht denken, dass wir einen einfachen Gegner haben. Wir sind gut beraten, voll fokussiert ins Spiel zu gehen.» Für YB-Trainer Gerardo Seoane hingegen ist die Favoritenrolle klar verteilt: «Die Ausgangslage ist ziemlich klar. Stuttgart hat in der Spitze und Breite viel mehr Qualität. Das Team performt als Kollektiv sehr gut.» Seoane erwartet einen topmotivierten Gegner, nicht zuletzt darum, weil Stuttgart noch den direkten Vorstoss in die Achtelfinals schaffen kann: «Wir brauchen eine Top-Leistung – und Stuttgart darf nicht den besten Tag erwischen.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Europa-League-Partie zwischen Stuttgart und YB am Donnerstagabend live auf SRF zwei und im Stream in der Sport App mitverfolgen. Die Übertragung beginnt um 20:10 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

Auch ein Blick in die Statistik dürfte den Bernern wenig Mut machen. Von 16 Gastspielen in Deutschland konnten sie lediglich zwei gewinnen. Die letzte Reise zum nördlichen Nachbarn bescherte YB in der Champions League vor etwas mehr als einem Jahr eine deutliche Niederlage. Trotz früher Führung unterlag man 1:5 – in Stuttgart. Mit der Mannschaft von damals hat die heutige Equipe von YB jedoch nicht mehr viel gemein. Von den Spielern aus der Startelf aus dem Dezember 2024 sind nur noch vier in Bern.

Siegen oder rechnen

So schlecht die Vorzeichen auf ein Erfolgserlebnis in Stuttgart auch stehen – die Young Boys haben ihr Schicksal, also den Einzug in die K.o.-Phase, in den eigenen Füssen. Mit einem Sieg steht das Team von Trainer Gerardo Seoane sicher in den 1/16-Finals. Bei einem Punktgewinn oder einer Niederlage sind die auf dem 23. Rang klassierten Berner von den Resultaten auf den anderen Plätzen abhängig.

Europa League