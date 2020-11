Gruppe G: Leicester hält sich nach einem 4:0-Sieg gegen Sporting Braga weiter makellos.

Leicester hält sich nach einem 4:0-Sieg gegen Sporting Braga weiter makellos. Gruppe H: Milan verliert beim 0:3 gegen den OSC Lille erstmals seit 24 Spielen wieder.

Gruppe I: In Villarreal musste das Spiel wegen sintflutartigem Regen kurzzeitig unterbrochen werden.

Gruppe J: Kane führt Tottenham mit dem 200. Tor im 300. Spiel zum Sieg gegen Ludogorets.

Gruppe K: Feyenoord Rotterdam holt sich gegen ZSKA Moskau den ersten Sieg in der laufenden Kampagne.

Gruppe L: Die TSG Hoffenheim entscheidet auch das dritte Gruppenspiel für sich.

Die TSG Hoffenheim entscheidet auch das dritte Gruppenspiel für sich. Was sich in den Gruppen B bis F abspielte, können Sie hier nachlesen.

Gruppe H: Milans gerissene Serie

Die AC Mailand mit Superstar Zlatan Ibrahimovic kassierte beim 0:3 gegen den OSC Lille ihre erste Pleite nach wettbewerbsübergreifend 24 ungeschlagenen Spielen. Mann des Abends war der Türke Yusuf Yazici mit einem Hattrick (21., 55., 58. Minute) – es war bereits sein zweiter in der Gruppenphase.

Celtic Glasgow steht nach der 1:4-Niederlage gegen Sparta Prag in der laufenden Kampagne auch nach 3 Spielen ohne Sieg da. Lukas Julis sorgte ebenfalls mit einem Hattrick für den Unterschied. Der Tscheche netzte in der 26., 45. und 76. Minute gleich dreimal ein. Leigh Griffiths' zwischenzeitlicher Anschlusstreffer verkam zur Nebensache. Albian Ajeti wurde bei Celtic in der 80. Minute eingewechselt.

Gruppe G: Leicester weiter makellos

Keine Probleme bekundete Leicester im Heimspiel gegen Sporting Braga. Kelechi Iheanacho mit einem Doppelpack (20. und 47. Minute) sowie Dennis Praet (67.) und James Maddison (78.) sorgten für klare Verhältnisse beim 4:0-Sieg. Leicester steht mit 9 Punkten aus 3 Spielen makellos da (Torverhältnis 9:1).

AEK Athen wurde seiner Favoritenrolle gegen Sorja Luhansk gerecht und siegte mit 4:1.

Gruppe I: Wetterkapriolen in Villarreal

Villarreals Partie gegen Maccabi wurde wegen Wetterkapriolen beim Stand von 1:0 zugunsten des Heimteams unterbrochen. Sintflutartiger Regen und das Wasser auf dem Feld verunmöglichten ein Spielgeschehen zeitweise. Die Spanier liessen sich durch den Unterbruch aber nicht aus der Ruhe bringen und siegten zum Schluss mit 4:0.

Gruppe J: Kanes Jubiläumstor im Jubiläumsspiel

Tottenham reagierte mit viel Mühe auf die überraschende 0:1-Niederlage gegen Antwerpen in der Vorwoche und siegte gegen Ludogorets mit 3:1. Harry Kane und Lucas Moura führten die Engländer früh auf die Siegerstrasse, nach Claudiu Keserüs Ausgleich kam aber wieder das Zittern auf. Es war übrigens Kanes 200. Tor für die «Spurs» im 300. Spiel – eine runde Sache.

Gruppe K: Feyenoord mit Befreiungsschlag

Den ersten Sieg in der laufenden Kampagne konnte sich derweil Feyenoord Rotterdam holen. Die Niederländer bezwangen ZSKA Moskau im heimischen Stadion mit 3:1. Alle Tore fielen dabei zwischen der 64. und 79. Minute.

Ebenfalls über die ersten 3 Punkte durfte sich Dinamo Zagreb freuen. Die Kroaten bekundeten beim Überraschungsteam aus Wolfsberg aber grosse Mühe, siegten aber zum Schluss mit 1:0.

Gruppe L: Hoffenheim glänzt weiter

Auch in seinem dritten Gruppenspiel vermochte Hoffenheim zu glänzen. Im Schongang fertigten die Deutschen Slovan Liberec gleich mit 5:0 ab. Ex-GC-Spieler Munas Dabbur brachte die TSG früh auf die Siegerstrasse. Sargis Adamyan holte sich ebenfalls einen Doppelpack. Damit steht Hoffenheim nach drei Spielen mit dem Punktemaximum da.