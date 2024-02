Legende: Freiburg in später Feierlaune Die Deutschen besiegen Lens in der Verlängerung. imago images/Steinsiek.ch

Der SC Freiburg steht dank einer Aufholjagd gegen Lens in den Achtelfinals der Europa League.

Trotz einer knappen Niederlage ist auch Noah Okafor mit der AC Milan weiter.

In den Conference-League-Sechzehntelfinals scheitert Frankfurt, während sich Ajax spät rettet.

Freiburg – Lens 3:2 n.V. (Gesamtskore 3:2)

Dank eines starken Comebacks ist der SC Freiburg in die Achtelfinals der Europa League gestürmt. Im Playoff-Rückspiel setzten sich die Deutschen gegen den französischen Vizemeister Lens trotz 0:2-Halbzeitrückstand mit 3:2 nach Verlängerung durch. Das Hinspiel hatte mit einem torlosen Unentschieden geendet. Roland Sallai (67./92.) rettete die Breisgauer vor ausverkauften Rängen mit einem Doppelpack zunächst in die Verlängerung. Dort erzielte der eingewechselte Michael Gregoritsch (99.) den Siegtreffer. Damit ist neben Bayer Leverkusen mit Granit Xhaka (direkt in den Achtelfinals) ein weiterer deutscher Klub weiter in der Europa League vertreten.

Rennes – AC Milan 3:2 (Gesamtskore 3:5)

Die AC Milan hat das Rückspiel in Rennes zwar knapp verloren, erreichte dank dem lockeren 3:0-Heimsieg vor einer Woche trotzdem wie erwartet die Achtelfinals. Auswärts in Frankreich konnte das Team von Nati-Spieler Noah Okafor, der in der 62. Minute eingewechselt wurde, nach den ersten beiden Toren von Benjamin Bourigeaud noch 2 Mal ausgleichen. Nach dem 3. Streich des 30-Jährigen zum 3:2 waren die Italiener aber zu keiner Reaktion mehr fähig. Fabian Rieder fehlte bei Rennes erneut verletzt.

Die weiteren Resultate:

Sporting Lissabon – YB 1:1 (Gesamtskore 4:2)

– YB 1:1 (Gesamtskore 4:2) Toulouse – Benfica Lissabon 0:0 (Gesamtskore 1:2)

0:0 (Gesamtskore 1:2) Marseille – Schachtar Donezk 3:1 (Gesamtskore 5:3)

– Schachtar Donezk 3:1 (Gesamtskore 5:3) Sparta Prag – Galatasaray Istanbul 4:1 (Gesamtskore 6:4)

– Galatasaray Istanbul 4:1 (Gesamtskore 6:4) Karabach – Sporting Braga 2:3 n.V. (Gesamtskore 6:5)

Conference League:

Frankfurt – Union St-Gilloise 1:2 (Gesamtskore 3:4)

Die Conference League startet ohne deutsches Team in die Achtelfinals. Eintracht Frankfurt verlor nach dem 2:2 im Hinspiel mit 1:2 gegen Union Saint-Gilloise. Der Lausanne-Junior Cameron Puertas brachte die Belgier auswärts kurz nach der Pause mit einem Schuss von der Strafraumgrenze mit 1:0 in Führung. Dennis Eckert Ayensa erhöhte in der 80. Minute, für Frankfurt konnte Junior Dina Ebimbe kurz vor Schluss nur noch verkürzen.

Bodö/Glimt – Ajax Amsterdam 1:2 n.V. (Gesamtskore 3:4)

Ajax Amsterdam entging einer Pleite gegen Bodö/Glimt nur knapp. Beim norwegischen Meister, der zahlreiche gute Chancen vergab, gewannen die Niederländer erst in der Verlängerung mit 2:1. Im Hinspiel hatte Ajax mit 0:2 zurückgelegen, mit zwei Treffern in der Nachspielzeit aber ein 2:2 gerettet.

Die weiteren Resultate: