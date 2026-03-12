Der VfB Stuttgart unterliegt Porto im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zuhause mit 1:2.

Das Serie-A-Duell zwischen Bologna und der AS Roma endet 1:1, Aston Villa legt derweil in Lille vor.

Ab 21:00 Uhr trifft unter anderem der SC Freiburg auf Genk, Nottingham empfängt den FC Midtjylland.

Stuttgart – Porto 1:2

Der VfB Stuttgart hat seine Haut im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Porto teuer verkauft, wird das Rückspiel in Portugal aber dennoch mit einer Hypothek in Angriff nehmen. Der vermeintliche Ausgleich zum 2:2 durch Angelo Stiller (72.) wurde nach VAR-Konsultation aberkannt. Eine passive Abseitsposition von Tiago Tomas wurde den Schwaben zum Verhängnis. In einer unterhaltsamen ersten Halbzeit hatten die Portugiesen zwei Stuttgarter Ballverluste gnadenlos ausgenutzt. Terem Moffi (21.) nach einem Doppelpass mit Borja Sainz und Rodrigo Mora (27.) nach einer butterweichen Flanke ins Zentrum stellten innert 6 Minuten auf 2:0. Dem kämpferischen Heimteam gelang durch Deniz Undav (40.) noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Luca Jaquez wurde bei Stuttgart für die letzten 20 Minuten eingewechselt.

Bologna – AS Roma 1:1

Keinen Sieger gab es im Serie-A-Duell zwischen Bologna und der AS Roma. Das Heimteam mit Nati-Mittelfeldspieler Remo Freuler in der Startelf ging kurz nach der Pause in Führung. Federico Bernardeschi (50.) traf mittels sehenswertem Schlenzer und belohnte sein Team mit etwas Verspätung für eine dominante erste Halbzeit. Der Ausgleich ging auf das Konto eines Jokers. 5 Minuten nach seiner Einwechslung war es Lorenzo Pellegrini (71.), der das 1:1 für die Römer erzielte. Bologna wird damit ohne Polster zum Rückspiel nach Rom reisen – auch, weil ein Distanzschuss von Freuler in der Nachspielzeit knapp über das Tor segelte.

Die weiteren Partien:

Lille – Aston Villa 0:1: Dank einem Kopfballtreffer durch Ollie Watkins (61.) steigen die Engländer, mit 21 Punkten zusammen mit Lyon das beste Team der Ligaphase, mit einem kleinen Polster ins Rückspiel.

Panathinaikos – Betis Sevilla 1:0: Ein später Penalty beschert den Griechen den knappen Heimsieg. Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez wurde bei Betis in der 68. Minute ausgewechselt.

