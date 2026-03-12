Der VfB Stuttgart unterliegt Porto im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zuhause mit 1:2.

Bei der 0:1-Niederlage von Freiburg in Genk wird Johan Manzambis Treffer wegen Abseits aberkannt.

Das Serie-A-Duell zwischen Bologna und der AS Roma endet 1:1, Aston Villa legt derweil in Lille vor.

Stuttgart – Porto 1:2

Der VfB Stuttgart hat seine Haut im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Porto teuer verkauft, wird das Rückspiel in Portugal aber dennoch mit einer Hypothek in Angriff nehmen. Der vermeintliche Ausgleich zum 2:2 durch Angelo Stiller (72.) wurde nach VAR-Konsultation aberkannt. Eine passive Abseitsposition von Tiago Tomas wurde den Schwaben zum Verhängnis. In einer unterhaltsamen ersten Halbzeit hatten die Portugiesen zwei Stuttgarter Ballverluste gnadenlos ausgenutzt. Terem Moffi (21.) nach einem Doppelpass mit Borja Sainz und Rodrigo Mora (27.) nach einer butterweichen Flanke ins Zentrum stellten innert 6 Minuten auf 2:0. Dem kämpferischen Heimteam gelang durch Deniz Undav (40.) noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Luca Jaquez wurde bei Stuttgart für die letzten 20 Minuten eingewechselt.

Genk – Freiburg 1:0

Auch der zweite deutsche Vertreter konnte im Hinspiel nicht vorlegen. Der SC Freiburg unterlag auswärts in Belgien gegen Genk mit 0:1. Die Breisgauer waren in der 8. Minute durch Johan Manzambi vermeintlich in Führung gegangen. Der Nati-Mittelfeldspieler stand bei der Hereingabe vor seinem Treffer aus kurzer Distanz jedoch knapp im Abseits. Eine Viertelstunde später fiel auf der anderen Seite das einzige Tor der Partie. Aussenverteidiger Zakaria El Ouahdi traf aus spitzem Winkel. Neben Manzambi spielte bei Freiburg mit Bruno Ogbus auch der zweite Schweizer im Kader durch.

Bologna – AS Roma 1:1

Keinen Sieger gab es im Serie-A-Duell zwischen Bologna und der AS Roma. Das Heimteam mit Nati-Mittelfeldspieler Remo Freuler in der Startelf ging kurz nach der Pause in Führung. Federico Bernardeschi (50.) traf mittels sehenswertem Schlenzer und belohnte sein Team mit etwas Verspätung für eine dominante erste Halbzeit. Der Ausgleich ging auf das Konto eines Jokers. 5 Minuten nach seiner Einwechslung war es Lorenzo Pellegrini (71.), der das 1:1 für die Römer erzielte. Bologna wird damit ohne Polster zum Rückspiel nach Rom reisen – auch, weil ein Distanzschuss von Freuler in der Nachspielzeit knapp über das Tor segelte.

Nottingham Forest – FC Midtjylland 0:1

Das Schweizer Duell in der Partie zwischen Nottingham Forest und dem FC Midtjylland platzte. Nati-Angreifer Dan Ndoye stand bei den kriselnden Engländern nicht im Aufgebot. Auf der anderen Seite musste Kevin Mbabu nach einer knappen Stunde verletzt ausgewechselt werden. In einer Partie mit Vorteilen für das Heimteam waren es die Gäste aus Dänemark, die das bessere Ende für sich behielten. In der 81. Minute erzielte der eingewechselte Kyu Sung Cho das Siegtor. Midtjylland hatte bereits in der Hauptrunde mit Platz 3 und 19 Punkten aus 8 Spielen überzeugt.

Die weiteren Partien:

Lille – Aston Villa 0:1: Dank einem Kopfballtreffer durch Ollie Watkins (61.) steigen die Engländer, mit 21 Punkten zusammen mit Lyon das beste Team der Ligaphase, mit einem kleinen Polster ins Rückspiel.

