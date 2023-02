Schliessen 02:55 Video Zusammenfassung AS Monaco – Bayer Leverkusen Aus Sport-Clip vom 24.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden. 02:19 Video Zusammenfassung AS Roma – Salzburg Aus Sport-Clip vom 24.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 19 Sekunden. 02:54 Video Zusammenfassung Union Berlin – AS Monaco Aus Sport-Clip vom 24.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 54 Sekunden.

Breel Embolo trifft für Monaco, trotzdem scheiden die Monegassen gegen Leverkusen aus.

Salzburg mit Philipp Köhn und Noah Okafor scheitern an der AS Roma.

Urs Fischers Union Berlin schaltet Ajax Amsterdam aus.

Im Schlagerspiel des Abends gewinnt Manchester United gegen den FC Barcelona und ist weiter.

Monaco – Leverkusen 3:5 n.P. (2:3 n.V., Hinspiel: 3:2)

Dank Breel Embolo konnte die AS Monaco noch rund eine Dreiviertel-Stunde länger auf den Einzug in die Europa-League-Achtelfinals hoffen. Der eingewechselte Nati-Stürmer schaffte in der 84. Minute per Kopfball-Aufsetzer das 2:3 und glich das Gesamtskore damit zum 5:5 aus. Bis Ende der Verlängerung fiel trotz Überlegenheit des Heimteams kein Treffer mehr. Im Penaltyschiessen verwandelte Embolo seinen Versuch trocken. Weil aber Teamkollege Eliot Matazo nur die Latte traf, ging die Europacup-Kampagne Monacos zu Ende.

Legende: Out trotz tadelloser Leistung Breel Embolo, hier im Duell mit dem Leverkusener Robert Andrich. key/AP Photo/Daniel Cole

AS Roma – Salzburg 2:0 (Hinspiel: 0:1)

Auch Salzburgs Keeper Philipp Köhn und Stürmer Noah Okafor müssen sich diesen Frühling mit der nationalen Meisterschaft begnügen. RB Salzburg unterlag in Rom durch Treffer von Andrea Belotti und Paulo Dybala mit 0:2. Köhn hatte bei keinem der Gegentreffer eine Abwehrchance. Der Sieg der Römer ging in Ordnung, die Österreicher suchten erst in der Schlussphase etwas entschlossener die Offensive. Zwei Abschlüsse von Okafor fielen zu harmlos aus.

Union Berlin – Ajax Amsterdam 3:1 (Hinspiel: 0:0)

Urs Fischer tanzt weiter auf allen Hochzeiten. Der Bundesliga-Spitzenklub führte nach Toren von Robin Knoche (Handspenalty nach Videobeweis) und Neuzugang Josip Juranovic schon zur Halbzeit mit 2:0. Das Anschlusstor der Niederländer kurz nach der Pause beantwortete Danilho Doekhi nur drei Minuten später mit dem 3:1. Union brachte das Ergebnis vor ausverkauften Rängen mit viel Einsatz und Leidenschaft über die Zeit.

Nantes – Juventus Turin 0:3 (Hinspiel: 1:1)

Nach dem mühsamen Hinspiel qualifizierte sich Juventus Turin in Nantes souverän für die Achtelfinals. Grosse Figur beim 3:0-Erfolg war Angel Di Maria. Der argentinische Weltmeister erzielte sämtliche Tore. Nantes schwächte sich durch einen frühen Platzverweis gegen Nicolas Pallois selber.