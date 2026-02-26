Legende: Sie jubeln vergeblich Stuttgarts Tor durch Undav wir aberkannt. Imago/Jan Huebner

Stuttgart setzt sich gegen Celtic Glasgow in den Achtelfinal-Playoffs der Europa League mit einem Gesamtskore von 4:2 durch.

Nach der frühen Führung in der 1. Spielminute können die Schotten nicht mehr nachlegen.

In der Conference League kämpft Lausanne im Rückspiel gegen Sigma Olomouc ums Weiterkommen.

Stuttgart – Celtic Glasgow 0:1 (Hinspiel 4:1)

Nach der klaren Niederlage stellte Celtic-Trainer Martin O'Neill für das Rückspiel auf acht Positionen um, sogar Stammgoalie Kasper Schmeichel musste auf die Bank. Ein Plan, der bereits nach 29 Sekunden aufging. Der reingerückte Stürmer Luke McCowan netzte nach Vorarbeit des ebenfalls reingerückten Junior Adamu ein. Doch zum Bedauern der mitgereisten Fans ging es bei Celtic in diesem Tempo nicht mehr weiter. Stattdessen trafen die Gastgeber zweimal, ebenso oft zählte das Tor wegen eines vorangegangenen Offsides aber nicht. So blieb es beim Minisieg für die Schotten, welches ihr europäisches Out besiegelte. Die Deutschen, bei denen Luca Jaquez sein Startelf-Comeback feierte, treffen im Achtelfinal auf Braga oder Porto.

Das weitere Resultat:

Ferencvaros – Ludogorets 2:0 (Hinspiel 1:2)

Europa League