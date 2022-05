Der Finaleinzug in der Europa League hat in der Mainstadt für grenzenlose Euphorie und eine Freinacht gesorgt.

Nachdem der 1:0-Sieg im Rückspiel des Halbfinals gegen West Ham feststand, gab es für den Frankfurter Anhang kein Halten mehr. Die ganz in Weiss gekleidete Fan-Schar ergoss sich auf das Spielfeld, um mit ihren Helden zu feiern.

Kein Wunder: Erstmals seit 42 Jahren und dem Sieg im damaligen Uefa-Cup winkt der Eintracht mit dem Finaleinzug in der Europa League wieder ein internationaler Titel.

Trapp: «Der schönste Tag meiner Karriere»

«Jeder, der dabei sein konnte, wird das sein ganzes Leben nicht vergessen», sagte Frankfurt-Trainer Oliver Glasner nach der Partie, in der die 48'000 Fans im ausverkauften Stadion für eine elektrisierende Atmosphäre gesorgt hatten.

Es war nach dem 3:2-Viertelfinal-Coup bei Barcelona im Camp Nou die nächste magische Nacht für den Bundesliga-Vertreter, der bisher ungeschlagen durch die EL-Kampagne gekommen ist. «Bis heute war es das schönste Spiel und der schönste Tag meiner Karriere. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich habe ja schon ein paar Spiele auf dem Buckel», freute sich Goalie Kevin Trapp.

00:48 Video Die Fans stürmen nach dem Abpfiff den Platz Aus Sport-Clip vom 06.05.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Premiere in der Champions League?

Dem Team von Djibril Sow, der am Donnerstag die vollen 90 Minuten absolvierte und sich im Spiel die Nase gebrochen hatte, könnte mit dem Titel der ganz grosse Wurf gelingen: Die erstmalige Teilnahme an der Champions League. Sollte die Equipe bei der Rückkehr nach Spanien (der Final findet in Sevilla statt) am 18. Mai gegen die Glasgow Rangers reüssieren, stünde sie nächste Saison in der Gruppenphase der «Königsklasse».

Mit «Eviva España»-Gesängen stimmten sich die Fans schon einmal auf das Endspiel in knapp zwei Wochen ein. Die Freinacht in der Frankfurter Innenstadt verlief weitgehend friedlich. Nicht ganz ungefährlich war dagegen der Platzsturm zuvor gewesen: Einige Anhänger hatten versucht, zu den Londoner Fans im Gästesektor vorzudringen, wurden aber von der Polizei zurückgedrängt.

Bleibt zu hoffen, dass in Sevilla das Fussballfest stattfindet, das Glasner prophezeite: «Die Rangers sind ein absoluter Traditionsverein. Das wird für den gesamten europäischen Fussball ein wunderbarer Abend», kündigte er an.