Einziger Torschütze in Frankfurt Dominic Solanke.

Die Tottenham Hotspurs gewinnen das Viertelfinal-Rückspiel in Frankfurt mit 1:0 und stehen im Halbfinal der Europa League.

Athletic Bilbao eliminiert die Glasgow Rangers und darf weiter vom Final im eigenen Stadion träumen.

Die Partien Manchester United – Lyon und Lazio Rom – Bodö/Glimt sind in der Verlängerung.

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspurs 0:1 (Gesamt 1:2)

Zum Ende der Partie rollte eine Angriffswelle nach der anderen auf das Tor der englischen Gäste zu. Doch immer wieder vergaben die Frankfurter den Ausgleich. So jubelte nach dem Abpfiff Tottenham über einen knappen 1:0-Auswärtserfolg. Das einzige Tor der Partie erzielte Dominic Solanke kurz vor der Pause per Elfmeter. Eintracht-Keeper Kaua Santos hatte Gegenspieler James Maddison mit voller Wucht abgeräumt und so den Penalty verursacht. Für Frankfurt platzt damit der Traum vom zweiten Europa-League-Titel, für Tottenham könnte eine in der Meisterschaft völlig missratene Saison doch noch mit einem Triumph enden.

Bilbao – Glasgow Rangers 2:0 (Gesamt 2:0)

Beim Hinspiel in Glasgow hatte Athletic Bilbao trotz langer Überzahl kein Tor zustande gebracht und musste sich mit dem 0:0 begnügen. Auch vor heimischem Anhang hatten die Spanier lange Mühe. Doch ein Penaltytreffer von Oihan Sancet in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit brach den Bann. Nach dem Seitenwechsel mussten die Schotten dann mehr riskieren. Das rächte sich mit dem 2:0 durch Nico Williams 10 Minuten vor Schluss. Für Bilbao lebt damit der Traum vom Final im eigenen Stadion weiter.

Die Halbfinals in der Europa League Box aufklappen Box zuklappen Athletic Bilbao – Manchester United

Tottenham – Lazio Rom Gespielt wird am 1.5 und am 8.5.

