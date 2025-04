Aus 2:4 mach 5:4: ManUnited mit Mega-Wende in der Verlängerung

Wildes Ende in wilder Partie

Manchester United steht nach einem 5:4 nach Verlängerung gegen Lyon im Halbfinal der Europa League.

Die Engländer liegen nach 108 Minuten mit 2:4 zurück, dank drei ultraspäten Toren kommt aber noch die Wende.

Manchester United hat einen unglaublich spektakulären Europa-League-Viertelfinal gegen Lyon für sich entschieden. Doch die Fans der Red Devils mussten für den Halbfinaleinzug leiden. Nach verspielter Zwei-Tore-Führung ging das Rückspiel im Old Trafford beim Stand von 2:2 in die Verlängerung.

Diese konnten die Engländer zwar in Überzahl bestreiten, doch es waren die Gäste aus Frankreich, welche trafen. Zuerst schoss Rayan Cherki Lyon in Führung (105.), danach traf Alexandre Lacazette nach einem Foulpenalty zum 4:2 (110.). Doch aufgeben war für United keine Option, in den Schlussminuten der Verlängerung folgte eine Wahnsinns-Wende:

114. Minute: Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer wird zum VAR-Bildschirm gebeten und entscheidet auf Elfmeter für ManUnited. Bruno Fernandes übernimmt die Verantwortung und trifft zum 3:4.

Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer wird zum VAR-Bildschirm gebeten und entscheidet auf Elfmeter für ManUnited. Bruno Fernandes übernimmt die Verantwortung und trifft zum 3:4. 120. Minute: Der eingewechselte Kobbie Mainoo versetzt das Old Trafford in Ekstase. Sein platzierter Abschluss ins Netz gleicht die Partie wieder aus.

Der eingewechselte Kobbie Mainoo versetzt das Old Trafford in Ekstase. Sein platzierter Abschluss ins Netz gleicht die Partie wieder aus. 120 +1. Minute: Zum Elfmeterschiessen kommt es aber nicht. Eine Flanke von Casemiro landet auf dem Kopf von Harry Maguire. Der vielgescholtene Abwehrspieler köpfelt souverän ein – 5:4.

Nach der Mega-Wende kam von Lyon keine Reaktion mehr, zu geschockt waren die Franzosen.

Führung zuerst verspielt

In der regulären Spielzeit hatten Manuel Ugarte (10.) und Diogo Dalot (45.+1) das Team von Trainer Ruben Amorim mit ihren Toren schon auf die Siegesstrasse geschickt. Corentin Tolisso (71.), der später mit Gelb-Rot vom Platz flog, und Nicolas Tagliafico (78.) brachten Lyon aber zurück.

Dieses Comeback sollte den Franzosen aber am Ende nichts bringen – weil das Heimteam spät in der Verlängerung zur noch spektakuläreren Wende ansetzte.

