Basel erkämpft sich in Trabzon ein Unentschieden

Der FC Basel spielt am 2. Spieltag der Europa League auswärts gegen Trabzonspor 2:2.

Trabzonspor war in der 2. Halbzeit zwar überlegen, die Basler bewiesen aber Moral.

YB gewinnt gegen die Rangers, Lugano und Kiew trennen sich torlos und den Bericht zu den weiteren Spielen finden Sie hier.

Just als sich Trabzonspor für eine starke 2. Halbzeit belohnt hatte, schlug der Gast aus Basel eiskalt zurück. Das Heimteam hatte soeben das verdiente 2:1 erzielt (78.). Die Basler, offenbar dadurch angestachelt, suchten wieder mit Nachdruck die Offensive.

Keine 2 Zeigerumdrehungen später schoss der 19-jährige Noah Okafor den erneuten Ausgleich. Einen von Stocker abgelegten Ball im Strafraum hämmerte der Youngster volley in die Maschen.

Es war der Schlusspunkt in einer Partie, in der sich die Mannschaft aus dem Nordosten der Türkei mit fortlaufender Dauer gesteigert hatte.

Platzierte Tore von beiden

Der erste Streich gelang dem FCB in der 20. Minute. Kevin Buas Ecke fand am ersten Pfosten Silvan Widmers Kopf, der unhaltbar in den Winkel zum 1:0 ablenkte.

Apropos Winkel: Die Antwort des Heimteams in der 26. Minute war nochmals sehenswerter. Parmak Abdulkadir schlenzte einen Freistoss von der Strafraumecke exakt ins Tor. Der Ball prallte dabei sogar an die Lattenunterkante. Beide Teams trafen mit dem ersten und einzigen Torschuss der ersten Halbzeit.

Trabzonspor immer besser

Torschüsse waren auch in Halbzeit 2 Mangelware. Der Unterschied aber: Trabzonspor trat dominanter auf, erhöhte den Druck auf die Basler und näherte sich dem Tor zusehends. Alexander Sorloth, Anthony Nwakaeme und Abdulkadir vergaben ihre Chancen.

José Sosa erzielte dann, «endlich» werden die Türken gedacht haben, das 2:1. Es war die logische Folge auf den hohen Druck des Heimteams, doch bekanntlich bewiesen die Basler Moral und rafften sich nochmals auf.

Basel auf Platz 2, Getafe verlustpunktlos

Da Getafe in Krasnodar dank einem Doppelpack von Angel Rodriguez 2:1 gewann, sind die Spanier neu Leader. Basel folgt dahinter auf Rang 2 mit 4 Punkten, womit es für den FCB am 3. Spieltag (24.10.) zum Spitzenkampf gegen Getafe kommt.

Sendebezug: «Europa League Goool» auf SRF info vom 03.10.2019 um 23:00 Uhr.