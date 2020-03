FCB jubelt in Frankfurt

Findet das Spiel in Frankfurt vor leeren Rängen statt oder nicht? Findet es überhaupt statt? Wie wirkt sich die Pause in der heimischen Meisterschaft auf die Darbietung des FCB aus? Vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen die Eintracht war die Unbeständigkeit das einzig Beständige.

Auf dem Platz war bei den Baslern wenig von der Ausnahmesituation der letzten Tage zu sehen. Zwar hatten auch die Gäste etwas Zeit gebraucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen, anders als den Frankfurtern gelang ihnen dies aber gut.

Vorbereitung angepasst

Für FCB-Trainer Marcel Koller war dies wenig erstaunlich. «Wir hatten etwas mehr Zeit, uns auf den Gegner einzustellen und wir haben mehr Spiele angeschaut als sonst», so Koller. Trotzdem habe man nicht davon ausgehen können, in Frankfurt einen 3:0-Sieg zu landen.

Den Grundstein legte Samuele Campo mit einem sehenswerten Freistoss. Endgültig den Zahn zogen die Basler der Eintracht aber in der zweiten Halbzeit mit zwei perfekten Kontern. «Wir wussten, dass wir zu Konterchancen kommen werden», sagte Campo nach der Partie. Zwar habe man diese zuerst nicht gut gespielt, «dann hat es aber noch zweimal geklappt.»

Bei Frankfurts Djibril Sow sass die Enttäuschung ob der Darbeitung des Heimteams tief. Basel habe es im Gegensatz zur Eintracht besser geschafft, in den Wettkampfmodus zu schalten. «Bei uns war es eher wie ein Testspiel. Wir haben die Konkretheit vor dem Tor, aber vor allem in der Defensive vermissen lassen», so der Schweizer Internationale.

Mit einem Bein weiter... theoretisch

Die Ausgangslage auf ein Weiterkommen ist für den FCB nach dem diskussionslosen Sieg ohne Gegentreffer hervorragend. Ob die Partie in einer Woche tatsächlich gespielt werden kann, ist aktuell aber alles andere als sicher. Die Uefa berät Anfang nächster Woche über das weitere Vorgehen in Sachen Europa League.

Schmälert das beim FCB die Freude? «Im Moment habe ich gerade keine Sorgen. Wir freuen uns über den Sieg, alles andere können wir nicht beeinflussen», gab sich Koller pragmatisch.