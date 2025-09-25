Beim FC Winterthur hat Remo Freuler seine Karriere gestartet. Ein wichtiger Förderer war damals Boro Kuzmanovic, der mittlerweile als Entwicklungscoach beim FC St. Gallen angestellt ist. Vor dem Europa-League-Duell zwischen Bologna und Aston Villa blickt er auf die Zeit mit Freuler zurück.

Kuzmanovic über ...

... Freulers Stärken: «Er hatte schon immer Tugenden von ganz Grossen. Er ist resilient, stabil und weiss, wie er wirkt. Dazu kommt das fussballerische Talent. Seine Beidfüssigkeit, Technik, Spielintelligenz.»

... eine gemeinsame Anekdote: «2012 wollte Freuler von GC wieder zurück zu Winterthur. Ich habe ihm gesagt, dass er keinen Stammplatz haben wird. Aber das war ihm egal, er wollte einfach wieder zu mir zurück.»

... seine Rolle in Freulers Entwicklung: «Im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen ‹Ich habe es von Anfang an gesehen›. Klar, ich habe auf ihn gesetzt. Aber es war eine Gruppe von Leuten beim FC Winterthur, die ihn und andere Spieler gefördert hat. Es wurde ein Klima geschaffen, in dem sich junge Spieler entwickeln können.»

