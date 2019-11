YB plagen vor dem EL-Spiel bei Feyenoord grosse Personalsorgen. Ein Sieg in Rotterdam wäre Gold wert.

Legende: Muss auf zahlreiche Spieler verzichten YB-Trainer Gerardo Seoane. Keystone

Nach 3 von 6 Spielen führen die Young Boys die Tabelle der Europa-League-Gruppe G mit 6 Punkten an. Feiert das Team von Trainer Gerardo Seoane am Donnerstag bei Feyenoord Rotterdam einen weiteren Sieg, wären die Sechzehntelfinals zum Greifen nahe. Die Berner würden dann mit mindestens 4 Punkten Vorsprung auf Platz 3 in die letzten beiden Spiele gehen.

Zuhause schlug YB Feyenoord vor 2 Wochen mit 2:0. Schon damals fehlten dem Meister gleich mehrere Leistungsträger. Vor dem Rückspiel hat sich die Situation noch einmal verschärft. Captain Fabian Lustenberger verletzte sich gegen Feyenoord, am Sonntag kam mit Gianluca Gaudino ein weiterer Akteur dazu.

Seoane fehlen 8 Spieler

So fehlen Seoane in Rotterdam voraussichtlich nicht weniger als 8 Spieler. Neben Lustenberger und Gaudino sind dies Mohamed Camara, Sandro Lauper, Miralem Sulejmani, Christopher Pereira Martins, Vincent Sierro und Guillaume Hoarau. Aus diesen Spielern liesse sich fast schon ein eigenes starkes Team zusammenstellen.

Abgesehen von der überraschenden 0:3-Pleite vom vergangenen Wochenende gegen Servette blieben die negativen Konsequenzen der Verletzungsmisere bislang aus. Im Heimspiel gegen Feyenoord bewies das Team, dass es auch trotz der Absenzen erfolgreich sein kann. Gelingt dies am Donnerstag erneut, wäre die Tür zu den Sechzehntelfinals weit offen.

Lugano braucht einen Sieg

In der Gruppe B steht der FC Lugano nach 3 Spielen noch ohne Sieg und mit nur einem Punkt da. Zuletzt bewiesen die Tessiner aber beim Auftritt in Malmö, dass sie auch international bestehen können. Trotz guter Leistung setzte es in Südschweden eine 1:2-Niederlage ab.

Die Ausgangslage für das Heimspiel gegen Malmö in St. Gallen ist klar: Um weiter realistische Chancen auf das Weiterkommen zu haben, braucht das Team des neuen Trainers Maurizio Jacobacci einen Sieg.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 03.11.2019, 15:40 Uhr