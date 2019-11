Legende: Muss pausieren Gianluca Gaudino (links) steht YB bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Keystone

Gaudino fehlt YB in den kommenden Wochen

Gianluca Gaudino zog sich am Sonntag im Super-League-Spiel bei Servette eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk zu und fehlt den Young Boys mehrere Wochen. Der Schweizer Meister geht davon aus, dass der 23-jährige Mittelfeldspieler bis Ende Jahr nicht mehr eingesetzt werden kann. YB beklagt in der laufenden Saison grosses Verletzungspech: Am Sonntag fehlten in Genf bereits Sandro Lauper, Fabian Lustenberger, Vincent Sierro, Martins, Miralem Sulejmani, Guillaume Hoarau und Mohamed Ali Camara.

Collet ab 2020 neuer Besitzer von Xamax

Besitzerwechsel bei Neuchâtel Xamax: Jean-François Collet übernimmt den Klub aus der Romandie Ende Jahr von Christian Binggeli und dessen Sohn Gregory. Collet übernimmt das gesamte Aktienpaket. Die Binggelis behalten aber als Präsident und Vizepräsident die operative Leitung bei den Neuenburgern. Collet arbeitet seit 1,5 Jahren im Bereich Administration und Sponsoring mit Xamax zusammen. Daneben ist er Direktor der Tennisturniere in Gstaad (Männer) und Lausanne (Frauen) sowie seit 2017 Vizepräsident der Swiss Football League.