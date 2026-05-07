Freiburg steht vor dem wichtigsten internationalen Auftritt der Klubgeschichte. Ein Schlüsselspieler: Johan Manzambi. Betreibt er Werbung in eigener Sache?

Legende: Feiert in Vigo den Viertelfinal-Einzug Johan Manzambi mit seinen Teamkollegen. Imago/steinsiek.ch

Auch Bastian Schweinsteiger ist ein Fan des Freiburger Senkrechtstarters Johan Manzambi. Erst witzelte der ARD-Experte kürzlich, dass ihm der 20-jährige Genfer nicht nur optisch, sondern auch fussballerisch gefalle. Dann geriet der Weltmeister von 2014 ins Schwärmen.

«Er weiss auf jedem Quadratmeter auf dem Spielfeld, was zu tun ist», sagte Schweinsteiger. «Manzambi ist ein Allrounder. Er kann viel laufen, er ist technisch sehr gut, er kann dribbeln, er kann Tore schiessen.»

Premiere für Breisgauer

Diese Qualitäten sind auch am Donnerstag im Halbfinal-Rückspiel (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei) gefragt. Dann will der junge Mittelfeldspieler mit dem SC Freiburg das 1:2 in Portugal wettmachen und mit einem Sieg gegen Sporting Braga ins Endspiel der Europa League einziehen.

Schillernder war die Bühne für die Deutschen, die vor dieser Saison nicht über den Europapokal-Achtelfinal hinausgekommen waren, international noch nie. Manzambi könnte im Halbfinal eine Schlüsselrolle spielen.

«Wir müssen alle – die ganze Mannschaft, der ganze Staff und die Fans – Gas geben», sagte Manzambi. «Dann schaffen wir das. Ich habe ein gutes Gefühl.»

Manzambi bald Rekordmann?

Manzambi könnte dem SC bald eine Millionensumme einbringen. Nach Abgängen wie Kevin Schade (25 Millionen Euro/Brentford), Ritsu Doan (21 Mio./Frankfurt) oder Nico Schlotterbeck (20 Mio./Dortmund) dürfte er der nächste grosse Top-Verkauf werden.

Womöglich sogar ein Rekord-Transfer. Auf 35 Millionen Euro taxiert das Portal transfermarkt seinen Marktwert. Vor knapp eineinhalb Jahren betrug dieser noch 750'000 Euro. «Weiss ich nicht, ob der im nächsten Jahr oder in zwei Jahren noch bei Freiburg spielt oder sogar eine Etage höher», urteilte Schweinsteiger, als er beim DFB-Pokal-Halbfinal in Stuttgart über ihn sprach.

Vom Geheimtipp zum Leistungsträger

Mit 17 Jahren wechselte Manzambi von Servette in den Breisgau, als 18-Jähriger debütierte er in der Bundesliga. Es folgte ein rasanter Aufstieg zum Leistungsträger, der einem Geheimtipp entwachsen ist.

Mit technischer Finesse und Tordrang glänzt Manzambi im Mittelfeld neben Dauerbrenner Maximilian Eggestein. Weil Spielgestalter Yuito Suzuki mit einer Schlüsselbeinfraktur ausfällt, wird er noch wichtiger. Gegen Wolfsburg bereitete Manzambi das 1:1 vor, scheiterte in der Schlussphase aber knapp daran, zum Matchwinner aufzusteigen. Das soll gegen Braga noch besser laufen.

Schliesslich träumt Manzambi nicht nur vom Final, sondern von der Champions League. Mit dem SC könnte er im Falle eines Titelgewinns in der «Königsklasse» spielen – wenn der Club dann nicht schon zu klein für ihn geworden ist.

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