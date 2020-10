Am Freitag sind in Nyon die Gruppen der Europa League ausgelost worden.

Die Berner Young Boys wurden bei der Auslosung in Nyon für die kommende Europa-League-Saison in die Gruppe A eingeteilt und treffen dort auf die AS Roma, Cluj und ZSKA Sofia.

Gruppenkopf ist der italienische Vertreter aus Rom. Der Fünfte der abgelaufenen Serie-A-Kampagne ist mit nur 1 Punkt aus 2 Spielen nicht optimal in die aktuelle Liga-Saison gestartet.

Als Cluj die Roma schockte

Auch der rumänische Meister Cluj hat bereits Champions-League-Erfahrung sammeln können. In der Saison 2008/09 sorgte er für Furore und holte unter anderem in Rom einen 2:1-Auswärtssieg.

Als auf dem Papier schwächstes Team wurde ZSKA Sofia in die YB-Gruppe gezogen. Die Bulgaren hatten in den Playoffs Basel aus dem Wettbewerb gekegelt.

Der erste Spieltag steigt am 22. Oktober. Wer dann gegen wen spielt, ist noch nicht bekannt.

Die Schweizer Söldner

Arsenal mit Nati-Captain Granit Xhaka hat 3 auf dem Papier machbare Hürden zugelost erhalten (Rapid Wien, Molde und Dundalk). In der Gruppe D kommt es zum Schweizer Stürmer-Duell zwischen Haris Seferovic (Benfica) und Cedric Itten (Glasgow).

Lukaku der Beste

Im Zuge der Auslosung wurde auch der beste Spieler der abgelaufenen Kampagne gekürt. Inters Romelu Lukaku erhielt den Zuschlag von den 48 Klub-Vertretern und 55 Sport-Journalisten in der Jury. Der 27-jährige Nationalspieler aus Belgien erzielte auf dem Weg in den Final 7 Tore in 6 Spielen für die Italiener.