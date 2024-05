Olympique Marseille kommt im Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo nicht über ein 1:1 hinaus.

Den frühen Atalanta-Führungstreffer durch Gianluca Scamacca gleichen die Franzosen noch in der 1. Hälfte aus.

Im anderen Halbfinal-Hinspiel gewinn Bayer Leverkusen bei der AS Roma 2:0.

Ein früher Schock, eine schnelle Reaktion und eine einseitige 2. Hälfte ohne Treffer. Die Geschichte des Halbfinal-Hinspiels in der Europa League zwischen Olympique Marseille und Atalanta Bergamo ist schnell erzählt.

Bereits in der 11. Minute brachte Angreifer Gianluca Scamacca das Vélodrome-Stadion in Marseille mit dem Führungstreffer zum Verstummen. Der Italiener, der schon im Viertelfinal in Liverpool doppelt getroffen hatte, bescherte den Bergamasken damit den optimalen Start.

Doch die Gastgeber brauchten nicht lange, um eine Reaktion zu finden. Nach einem kurz ausgeführten Eckball wurde Chancel Mbemba vor dem Strafraum angespielt. Der Innenverteidiger fackelte nicht lange und schlenzte den Ball in der 20. Minute via Innenpfosten herrlich ins Tor. Kurz vor der Pause hätte Pierre-Emerick Aubameyang die Partie gar noch ganz drehen können. Nach einem Konter schob der Gabuner den Ball aber knapp am Pfosten vorbei.

Schliessen 00:28 Video Scamacca bringt Bergamo in Führung Aus Sport-Clip vom 02.05.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Abseitstor von Sarr

Nach dem Seitenwechsel priorisierten die Gäste die Defensive. Marseille wurde die Spielgestaltung weitgehend überlassen. In der 65. Minute gelang den Franzosen denn auch tatsächlich ein Treffer. Ismaïla Sarr staubte nach einem Aubameyang-Kopfball ab, der Arm des Schiedsrichters schoss jedoch in die Höhe. Flankengeber Luis Henrique stand beim Zuspiel von Amine Harit im Abseits.

Wenig später scheiterte Azzine Ounahi noch an der Querlatte. Alles in allem ging keine der beiden Mannschaften das letzte Risiko ein, das für einen Sieg womöglich gefordert gewesen wäre. Die Ausgangslage ist nach dem 1:1 nun völlig offen.

So geht es weiter

Das Rückspiel in Bergamo steigt am 9. Mai. Dort wird sich entscheiden, wer in den Final einzieht. Dieser findet am 22. Mai in Dublin statt.