Dank Toren von Florian Wirtz und Robert Andrich gewinnt Leverkusen das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei der AS Roma mit 2:0.

Das Team von Xabi Alonso ist damit in dieser Saison auch nach 47 Pflichtspielen noch ungeschlagen.

Im anderen Halbfinal-Hinspiel trennen sich Marseille und Atalanta Bergamo mit 1:1.

Bayer Leverkusen hat sich am Donnerstagabend im Stadio Olimpico in eine vorzügliche Ausgangslage gebracht, um sich im Rückspiel in einer Woche für den Europa-League-Final zu qualifizieren. Die «Werkself» setzte sich gegen die AS Roma verdient mit 2:0 durch. Gleichzeitig bauten die Leverkusener ihre Ungeschlagenheit in Pflichtspielen in dieser Saison auf 47 Partien aus. Von 31 Bundesliga-, 11 EL- und 5 Pokal-Partien verlor die Mannschaft von Xabi Alonso keine einzige.

Zu Beginn waren es allerdings die Römer gewesen, welche der Partie den Stempel aufgedrückt hatten. In der 21. Minute verpasste Romelu Lukaku bei seinem Lattenkopfball die Führung nur knapp.

Folgenschwerer Fehler von Karsdorp

Lukakus Chance wirkte für Leverkusen wie eine Art Weckruf. Denn kurze Zeit später übernahm der Bundesligist das Zepter und kam durch Jeremie Frimpong zu seiner ersten guten Möglichkeit (23.).

Fünf Minuten später war die Führung der Gäste mit Mittelfeld-Regisseur Granit Xhaka dann Tatsache: Nach einem Abspielfehler von Rick Karsdorp schnappte sich Alejandro Grimaldo die Kugel und setzte Florian Wirtz in Szene. Einen Tag vor seinem 21. Geburtstag traf der Jungstar platziert zum 1:0.

Andrich trifft in den Winkel

Vor der Pause kam Leverkusen erneut durch Wirtz und abermals durch Frimpong zu weiteren Chancen auf das 2:0. Der 2. Treffer fiel jedoch erst nach 73 Minuten, dafür war er absolut sehenswert: Robert Andrich zog aus rund 22 Metern ab und traf herrlich in den Winkel.

Rom blieb eine Antwort schuldig – bis tief in die Nachspielzeit hinein. In der 94. kam Tammy Abraham nach einem Fehler von Leverkusen-Goalie Matej Kovar aus rund 4 Metern zu einem Kopfball, setzte diesen aber zum Entsetzen seiner Mitspieler über die Latte.

Das Rückspiel findet in einer Woche in Leverkusen statt. Der Europa-League-Final steht dann am 22. Mai in Dublin auf dem Programm.