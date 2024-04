Die AS Roma gewinnt im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei der AC Mailand knapp 1:0.

Liverpool blamiert sich beim 0:3 an der Anfield Road gegen Atalanta Bergamo.

Bayer Leverkusen erkämpft sich gegen West Ham United spät einen verdienten Sieg.

AC Milan – AS Roma 0:1

Die AC Milan hat im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League eine bittere Heimniederlage kassiert. Im italienischen Duell mit der AS Roma behielten die «Rossoneri» zwar klar die Oberhand über das Spielgeschehen, verpassten es aber, eine ihrer vielen Chancen zu verwerten. Daran konnte auch Nati-Stürmer Noah Okafor, der in der 78. Minute, eingewechselt wurde, nichts ändern. Die grösste Gelegenheit liess Stürmer-Star Olivier Giroud liegen: Der Franzose setzte das Leder aus kürzester Distanz an die Latte.

So fiel der einzige Treffer der Partie im San Siro für die Roma nach 17 Minuten: Gianluca Mancini stieg nach einem Corner am höchsten und nickte zum 1:0 ein. Ob der Treffer von Mancini überhaupt hätte zählen dürfen, ist strittig. In der Szene, welche zum Eckball führte, startete Romelu Lukaku aus schwer abseitsverdächtiger Position. Durch den Sieg konnten die Römer erstmals seit 9 Spielen wieder gegen Milan gewinnen.

Liverpool – Atalanta Bergamo 0:3

Nachdem Liverpool in der ersten halben Stunde an der Anfield Road mehrere hochkarätige Chancen liegen gelassen und sogar Aluminiumtreffer verzeichnet hatte, wurden die «Reds» in der 38. Minute für ihre Fahrlässigkeit bestraft. Gianluca Scamacca traf per Direktschuss zum 1:0. Liverpool-Keeper Caoimhin Kelleher machte dabei keine gute Figur. Die durch den Rückstand geschockte Elf von Jürgen Klopp vermochte erst in Halbzeit 2 zu reagieren. Allerdings sündigte Liverpool auch nach dem Seitenwechsel wiederholt vor dem Tor von Juan Musso.

So war es in der 60. Minute wieder Scamacca, der nach Vorarbeit von Charles de Ketelaere das 2:0 für die Bergamasken erzielte. Verzweifelt warfen die «Reds» in der Schlussphase alles nach vorne, um die drohende Blamage vor heimischem Publikum noch abzuwenden. Mehr als ein Abseitstor durch Mohamed Salah brachte Liverpool jedoch nicht zustande. Im Gegenteil: Nach einem Ballverlust Dominik Szoboszlais konterte sich Atalanta zum nächsten Tor. Mario Pasalic schob in der 83. Minute ein, nachdem zuvor Ederson an Kelleher gescheitert war. Den Ehrentreffer erzielten die Hausherren in der Folge nicht mehr. Atalanta Bergamo brachte den sensationellen 3:0-Sieg über die Runden.

Benfica Lissabon – Olympique Marseille 2:1

Benfica Lissabon hat im Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Marseille einen knappen, aber verdienten Sieg gefeiert. Nachdem Rafa Silva in der 16. Minute für das 1:0 gesorgt hatte, konnte Angel di Maria kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhen. Pierre-Emerick Aubameyang brachte die Spannung mit dem Anschlusstor in der 67. Minute zurück, den Ausgleich konnte Marseille aber nicht mehr herbeiführen.