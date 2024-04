Bayer Leverkusens Ungeschlagenheit hält weiter an. Das Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals gegen West Ham ist das 42. in Serie ohne Niederlage.

Jonas Hofmann erlöst Leverkusen in der 83. Minute mit dem 1:0, Victor Boniface erhöht in der Nachspielzeit auf 2:0.

Liverpool unterliegt Atalanta überraschend klar zu Hause mit 0:3, Rom gewinnt in Mailand.

Knapp 83 Minuten lang rannte Bayer Leverkusen vergeblich an. Trotz krasser Unterlegenheit hatte West Ham hinten die Null gehalten, doch Alejandro Grimaldo durfte zu einem weiteren Eckball antreten. Einen ersten gefährlichen Abschluss von Victor Boniface konnte Kurt Zouma abwehren, aber nur zu Jonas Hofmann. Der kurz zuvor eingewechselte Hofmann fand im dicht besetzten Strafraum die Lücke und erlöste die Leverkusener.

In der Nachspielzeit konnte Leverkusen noch erhöhen und damit das Gezeigte zumindest etwas besser widerspiegeln. Hofmann hatte auch hier seine Füsse im Spiel: Er flankte butterweich auf den Kopf von Boniface, der wuchtig zum hochverdienten 2:0 einnetzte.

Legende: Mussten sich für solche Bilder gedulden Leverkusen-Spieler jubeln nach Hofmanns spätem 1:0. imago images/ANP

Feuerwerk vor der Pause

Leverkusens einziges Problem vor dem Seitenwechsel war die mangelnde Effizienz. Die Deutschen schnürten West Ham ein und liessen die Gäste kaum zu Luft kommen. Ein ums andere Mal schossen die Gastgeber aufs Tor. Nach 45 gespielten Minuten lautete das Schussverhältnis 18:1 zugunsten der Mannschaft von Xabi Alonso. Das Einzige, was zählt, das Resultat, lautete aber weiterhin 0:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es dabei: Einbahnstrassenfussball in Leverkusen. Wenngleich es bis zur 65. Minute dauerte ehe die Leverkusener überhaupt zu einem nächsten Abschluss kamen. Sie belagerten den Strafraum der Engländer und suchten lange vergeblich nach einer Lücke. Bis in die 83. Minute.

West Ham inexistent

Dass bisher nur über Leverkusen geschrieben wurde, kommt nicht zufällig daher. Die Londoner waren bestenfalls Zaungäste, 27 % Ballbesitz und 1 (!) einziger Schuss überhaupt sind deutliche Indizien für die Dominanz Leverkusens. Das Beste aus Sicht der Mannschaft von David Moyes ist das Resultat.

So geht es weiter

Das Rückspiel findet in einer Woche in London statt. Zuvor hat Leverkusen mit einem Sieg am Sonntag gegen Werder Bremen die Chance, erstmals Deutscher Meister zu werden. West Ham empfängt am Sonntag in der Premier League Fulham.