Legende: Schweizer Dauerbrenner in dieser Saison Auf die Servettiens warten die Europacup-Spiele Nummer 13 und 14. Keystone/TONY UZUNOV

In den Achtelfinals der Conference League trifft Servette auf Viktoria Pilsen.

Die Hinspiele finden am 7. März statt, die Rückspiele eine Woche später.

Die Genfer treten wie alle anderen ungesetzten Teams zuerst zu Hause an.

Der Gegner von Servette in den Achtelfinals der Conference League ist bekannt: Die Genfer treffen im März auf Viktoria Pilsen. Der Vertreter aus Tschechien, der in der heimischen Liga momentan Rang 3 belegt, hat eine beeindruckende Gruppenphase abgeliefert. In der Gruppe C mit Dinamo Zagreb (CRO), FK Astana (KAZ) und Ballkani (Kosovo) gewann Pilsen alle seine sechs Spiele. Keiner anderen Mannschaft war dieses Kunststück in der Conference League gelungen.

Servette stellte am Donnerstagabend mit einem 1:0 beim bulgarischen Serienmeister Ludogorets Rasgrad das Weiterkommen sicher. Die Genfer waren letztmals vor 22 Jahren noch so spät in der Saison europäisch vertreten. Damals scheiterten sie im Achtelfinal des Uefa-Cups an Valencia.

Das Mammut-Programm von Servette

Die Duelle gegen Viktoria Pilsen werden für die Mannschaft von Trainer René Weiler bereits die Europacup-Partien Nummer 13 und 14 in dieser Saison. Vorher hatte Servette vier Partien in der CL-Quali, sechs Gruppenspiele in der Europa League und zuletzt die Conference-League-Sechzehntelfinals gegen Ludogorets bestritten. Zusammen mit der heimischen Meisterschaft und dem Cup, wo die Genfer ebenfalls noch vertreten sind, stehen die «Grenats» nun bereits bei 39 Ernstkämpfen in dieser Saison.

04:34 Video Ein Tor reicht: Servette erreicht den ConfL-Achtelfinal Aus Sport-Clip vom 23.02.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 34 Sekunden.

Das Hinspiel bestreitet Servette am 7. März vor den heimischen Fans im Stade de Genève. Das Rückspiel findet eine Woche später in Westböhmen statt.

Topspiel Ajax – Aston Villa

Das eigentliche Schlagerspiel in den Achtelfinals ist die Affiche zwischen Ajax Amsterdam und Aston Villa. Der Premier-League-Vierte gewann seine Gruppe in der Conference League. Der Fünftplatzierte der niederländischen Eredivisie schied als Gruppen-Dritter in der Europa League aus und qualifizierte sich dank einem Erfolg in der Verlängerung bei Bodö/Glimt (NOR) für die Runde der letzten 16.

Die Achtelfinal-Paarungen