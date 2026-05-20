Viermal gewann Unai Emery als Trainer bereits die Europa League, gegen Freiburg ist er Aston Villas grosser Trumpf.

Legende: «Mr. Europa League» Unai Emery, hier beim Triumph 2021 mit Villarreal. IMAGO / AFLOSPORT

Die Champions League hat Aston Villa schon jetzt erreicht, mit Prinz William drückt dem Klub zudem ein echter Edelfan die Daumen. Gossen Respekt hat der SC Freiburg aber vor allem wegen des Erfolgscoaches der Villans.

«Man kann nur den Hut ziehen», sagt Freiburgs Julian Schuster über seinen Trainerkollegen Unai Emery angesichts dessen beeindruckender Bilanz in der Europa League. In seinem Lieblingswettbewerb will der Spanier am Mittwochabend das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte schreiben.

Illustrer Kreis

Rekordsieger Sevilla führte er ab 2014 zu drei Titeln in Serie, hinzu kam der überraschende Triumph mit Villarreal in einem epischen Final gegen Manchester United 2021 (11:10 n.P.). Nur Sevilla gewann mit seinen sieben Titeln als Klub häufiger den Wettbewerb als der Trainer.

Bereits durch seine 6. Teilnahme an einem Europapokal-Final steigt Emery in einen namhaften Kreis auf: So viele Endspiele erreichten zuvor nur Carlo Ancelotti, Sir Alex Ferguson und José Mourinho. Mehr schaffte einzig der legendäre Giovanni Trapattoni (7).