Seit einem Jahr läuft Meschack Elia für die Young Boys auf. Die Berner haben den perfekten Ersatz für Roger Assalé gefunden. Nach turbulenten Zeiten ist für den kongolesischen Nationalspieler in Bern endlich Ruhe eingekehrt.

Im Kongo im gleichen Klub wie Assalé

Elia wächst in einer Siedlung in Kongos Millionen-Hauptstadt Kinshasa auf. Sein Talent wird schnell entdeckt, 2016 landet er bei TB Mazembe. Jenem Klub, bei dem zur selben Zeit auch Assalé spielt, bevor dieser 2017 zu den Young Boys wechselt.

Es war schon lange – schon in Afrika – meine Idee, einmal in die Schweiz zu kommen und hier zu spielen.

Elias Weg in die Schweizer Hauptstadt ist jedoch um einiges steiniger und länger. Nach einem Probetraining will ihn Anderlecht 2019 für die 2. Mannschaft verpflichten. Elia winkt ab und sagt später offenbar, dass man ihn zur Unterschrift zwingen wollte. Doch statt zurück in die Heimat zu reisen, taucht der heute 23-Jährige unter – was sogar Kidnapping-Gerüchte nach sich zieht, obwohl Elia diese selber dementiert.

Belgien – abgetaucht – Bern

Elia hat Familie in Frankreich und der Westschweiz, Kontakt zu YB hatte er – auch dank Assalé – schon länger. Im Herbst 2019 absolviert er bei den Bernern erste Trainings und überzeugt Trainer Gerardo Seoane und sein Team sogleich.

Ein juristisches Hickhack zögert die Vertragsunterschrift beim Meister aber hinaus. Im Februar 2020 schliesslich folgt sein Debüt bei Gelb-Schwarz. Seither hat er sich zu einer festen Grösse im Team entwickelt.

«Es war schon lange – schon in Afrika – meine Idee, einmal in die Schweiz zu kommen und hier zu spielen. Es ist nicht überraschend, dass ich bei YB gelandet bin», sagt Elia vor dem Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Bayer Leverkusen.

Der 173 cm grosse kongolesische Internationale brauchte in Bern kaum Eingewöhnungszeit. Das ist auch dem Fakt geschuldet, dass im Team vorwiegend auf Französisch kommuniziert wird. Elia gilt als dribbelstark, pfeilschnell und treffsicher – was er auch im Hinspiel gegen Leverkusen mit seinem Treffer zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung bewiesen hat.

Und wie würde sich Elia privat beschreiben? «Eigentlich gleich wie auf dem Platz», sagt er. «Auch im Privatleben bin ich am Arbeiten. Wenn ich freihabe und zuhause bin, dann bin ich immer aktiv, um meine Leistung zu halten.»

Und das scheint zu klappen. Elia befindet sich seit Wochen in beneidenswerter Form und könnte im Kampf um den Achtelfinal-Einzug in der Europa League eine Schlüsselrolle übernehmen.