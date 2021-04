Beim Europa-League-Duell zwischen Ajax Amsterdam und der AS Roma legt sich ein Balljunge mit Riccardo Calafiori an.

Ein wütender Balljunge hat in der Europa League für Aufsehen gesorgt. In der Nachspielzeit des Viertelfinal-Hinspiels zwischen Ajax Amsterdam und der AS Roma (1:2) feuerte der Jugendliche einen Ball auf Gäste-Verteidiger Riccardo Calafiori und traf ihn am Hals.

Der Italiener war vor einem Einwurf mit dem vom Jungen angebotenen Ball nicht einverstanden und schindete stattdessen noch mehr Zeit. Als das 18-jährige Defensivtalent gemütlich in Richtung eines weiter entfernten Balls trabte, bestrafte ihn der Balljunge auf seine Weise.

Für sein Zeitspiel wurde Calafiori von Schiedsrichter Sergej Karasew verwarnt. Ob der Balljunge eine Strafe fürchten muss, ist nicht bekannt.