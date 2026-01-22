Die Südfranzosen sind zwar bereits ausgeschieden, trotzdem ist der Sieg gegen die Go Ahead Eagles ein Befreiungsschlag.

Nizza hat am vorletzten Spieltag der Europa League eine lange Sieglos-Serie beendet. Die Südfranzosen setzten sich gegen die Go Ahead Eagles aus den Niederlanden mit 3:1 durch und bejubelten die ersten Punkte in der laufenden Kampagne. Die vorherigen 6 Spiele der Ligaphase waren allesamt verloren gegangen.

Der Befreiungsschlag betrifft aber nicht nur die aktuelle Spielzeit. Auch in der Saison 2024/25 war Nizza in 8 Europa-League-Spielen kein einziger Sieg gelungen. Neben fünf Niederlagen gab es immerhin 3 Unentschieden.

Den für lange Zeit letzten Sieg auf europäischem Parkett hatte Nizza im März 2023 in der Conference League gefeiert. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Sheriff Tiraspol gab es ein 3:1. Die Sieglos-Serie begann knapp einen Monat später im Viertelfinal und sollte 18 Partien andauern. Gegner damals? Der FC Basel.