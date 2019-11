Der FC Lugano empfängt am Donnerstag in der Europa League «zuhause» den FC Kopenhagen. Für ein Vorstoss in die K.o.-Phase muss die Torflaute unbedingt beendet werden.

Legende: Diskussionsbedarf Die Offensivabteilung um Marco Aratore (links) erzielte in der bisherigen Europa-League-Kampagne nur 1 Tor. Freshfocus

Gefällige Auftritte, defensiv solide und offensiv harmlos – so lässt sich die bisherige Europa-League-Kampagne des FC Lugano zusammenfassen. Die Defensivstatistik der Tessiner liest sich nach 4 Spielen nicht schlecht – zweimal zu Null gespielt und nur 3 Gegentore kassiert. Dagegen sind die Werte in der Offensive bescheiden. So erzielten die Tessiner bisher nur einen Treffer. Auch vor rund 3 Wochen gegen Malmö hielt der Torfluch an (0:0). Trotzdem wahrte Lugano die kleine Chance auf das Weiterkommen.

Die offensive Harmlosigkeit ist auch der Grund, wieso Lugano mit 2 Punkten auf dem letzten Platz in der Gruppe B liegt und nur noch minime Optionen auf das Sechzehntelfinal-Ticket besitzt. Dies trotz zum Teil ansprechenden Auftritten gegen die favorisierten Gegner.

Gegen den Gruppenersten, den FC Kopenhagen, braucht es nun am Donnerstag einen Sieg, wenn die Hoffnung noch weiter bestehen soll.

Schlechte Erinnerungen

Im Hinspiel in Kopenhagen musste sich Lugano jedoch über weite Strecken dominieren lassen und verlor mit 0:1. Ausgerechnet Torhüter Noam Baumann, der normalerweise starke Rückhalt der Tessiner, verspekulierte sich nach einer Flanke, Kopenhagens Santos musste nur noch einköpfeln.

Das Team von Trainer Maurizio Jacobacci sollte nach dem erfolgreichen Wochenende jedoch warmgeschossen sein. So trafen beim 3:0 Auswärts-Erfolg in Thun 3 verschiedene Spieler.

Auch Kopenhagen konnte am Sonntag einen Sieg verbuchen. Die Dänen gewannen zuhause 2:1 gegen den Drittletzten der heimischen Liga, Hobro IK. In der Tabelle stehen die Haupstätter auf Platz 2.

Live-Hinweis Verfolgen Sie die Partie zwischen dem FC Lugano und dem FC Kopenhagen am Donnerstag ab 20:40 Uhr auf SRF zwei, in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport.

Im anderen Duell der Gruppe B treffen Malmö FF und Dynamo Kiew aufeinander. Das Rennen um die K.o.Phase der Europa League ist vor den letzten 2 Runden in der Gruppenphase offen. Noch alle 4 Teams können sich für den Sechzehntelfinal qualifizieren.

Legende: Die Situation in der Gruppe B Der FC Lugano steht mit 2 Punkten auf Platz 4. SRF

Übersicht Europa League Gruppe B

Sendebezug: SRF zwei, «Super League-Gool», 24.11.2019, 18:00 Uhr