Vor dem Heimspiel gegen ZSKA Sofia hatten die Young Boys in 5 Super-League- und 2 Europa-League-Partien 7 Treffer erzielt. Ein Tor pro Spiel ist eine Ausbeute, mit der man beim Schweizer Meister sicher nicht zufrieden ist. So forderte denn auch Fabian Lustenberger im Vorfeld der Partie gegen die Bulgaren, dass YB wieder einmal eine Machtdemonstration mit 3 oder 4 Toren in einem Spiel abliefern müsse.

Und die Mannschaft wurde dieser Aufforderung gegen Sofia mit einem 3:0-Sieg gerecht. Trainer Gerardo Seoane hatte im Vergleich zum 1:1 bei Cluj in der Vorwoche auf 5 Positionen umgestellt. Diese Massnahme zahlte sich aus. «Wir bereiten die Spiele entsprechend dem Gegner vor und stellen sicher, dass wir die besten Lösungen finden», erklärte Seoane.

Keine Anlaufzeit bei Premiere

Die beste Lösung war an diesem Abend Felix Mambimbi. Der 19-jährige Stürmer stand auf europäischer Bühne erstmals in der Startelf und brauchte überhaupt keine Anlaufzeit. Bereits in der 2. Minute nutzte der U21-Internationale einen Fehler in der ZSKA-Defensive eiskalt zur 1:0-Führung. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war er per Kopf auch für das 3:0 besorgt.

«Als Stürmer muss man einfach bereit sein, wenn sich eine Gelegenheit bietet», sagte Mambimbi nach der Partie. Der Freiburger freute sich über seinen gelungenen Auftritt. «Für einen 19-Jährigen sind 2 Tore in der Europa League nicht alltäglich. Es ist ein spezieller Tag für mich.»

Er ist sehr viel gelaufen für das Team und hat seine Präsenz auf dem Platz gezeigt.

Zufrieden war auch sein Trainer. «Ich freue mich sehr, wenn ein junger Spieler so auftrumpfen kann, Felix hat ein sehr gutes Spiel gemacht», lobte Seoane, dem nicht nur die 2 Tore seines Schützlings Freude bereiteten. «Er ist sehr viel gelaufen für das Team und hat seine Präsenz auf dem Platz gezeigt.»

Seoane ist überzeugt, dass Mambimbi für die Offensive der Young Boys auch für die kommenden Aufgaben eine «sehr gute Option» ist. Es würde nicht überraschen, wenn das Sturm-Talent im weiteren Verlauf der Saison immer wieder für Furore sorgen würde.