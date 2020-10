YB müht sich im rumänischen Cluj am 2. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase zu einem 1:1.

Christian Fassnacht erzielt das 1:1 nur 7 Minuten nach dem Cluj-Führungstreffer.

Für die Young Boys ist es der erste Punkt der laufenden Europa-League-Saison.

Zu den Spielberichten der Europa-League-Gruppen B-F geht's hier.

Zu den Spielberichten der Europa-League-Gruppen G-L geht's hier.

Ereignisarmer hätte die Partie zwischen den Young Boys und Cluj kaum sein können. Nach einer Stunde konnte YB erst eine Chance verzeichnen, Cluj blieb komplett blass. Nicolas Moumi Ngamaleu schoss in der 37. Minute zuerst Cluj-Verteidiger Cristian Manea an und scheiterte dann im Nachschuss.

Rondon weckt auch die Berner

Doch nach 62 Minuten der Dosenöffner: Mario Rondon erzielte mit der 1. Chance für Cluj das 1:0. Nach einem Eckball bekam YB den Ball nicht geklärt. Rondon zog aus der Drehung ab, der Schuss wurde abgefälscht und landete im YB-Tor.

Der Schweizer Meister schien dadurch geweckt. Sofort rissen die Berner das Spiel wieder an sich und drückten auf den Ausgleichstreffer. Warten mussten sie nur 7 Minuten: Christian Fassnacht traf nach einem Maceiras-Einwurf, der von Jean-Pierre Nsame verlängert worden war.

YB auswärts weiter harmlos

Angesichts des Rückstands und der Tatsache, dass YB auswärts spielte, werden die Berner mit dem Punkt nicht unglücklich sein. Allerdings war Cluj eigentlich ein schwacher Gegner. Einer, den YB schlagen müsste, auch auswärts.

Doch genau das war bei den Young Boys zuletzt das Problem: Die eklatante Auswärtsschwäche. Von den letzten 23 internationalen Spielen auf fremdem Terrain konnten die Berner nur eines gewinnen.

YB gegen Sofia unter Zugzwang

Bereits in einer Woche tritt «Gelb-Schwarz» zuhause gegen Sofia an. Nach dem ersten Punktgewinn in Cluj wird YB gegen Sofia den ersten Sieg anstreben müssen. Sofia kam am 2. Spieltag bei der AS Roma zu einem 0:0.