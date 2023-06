«Es lebe die Sevilla-Liga!», titelte die spanische Sportzeitung Marca, nachdem die Andalusier in der Europa League erneut triumphiert hatten. Den Sieg nach einem Penalty-Krimi im Final gegen die AS Roma wurde auch in der Stadt ausgiebig gefeiert.

Europa-League-Siege zelebrieren ist in Sevilla seit 2006 zur Gewohnheit geworden. In den letzten 17 Jahren hat Sevilla den zweitgrössten Wettbewerb des europäischen Klubfussballs nicht weniger als 7 Mal gewonnen – so oft wie kein anderer Klub in der Geschichte.

Italienische Fans gehen Schiedsrichter an

Während die Spanier in Feierlaune waren, zeigten sich nach Roma-Coach José Mourinho auch die italienischen Fans als schlechte Verlierer. In den sozialen Medien machten Bilder und Videos die Runde, die zeigen, wie Finalschiedsrichter Anthony Taylor bei seiner Abreise aus Budapest massiv bedrängt wurde.

Taylor wird von Roma-Fans attackiert

Die Profi-Schiedsrichter-Vereinigung der englischen Premier League zeigte sich am Donnerstagabend in einem Statement «entsetzt über die ungerechtfertigten und verabscheuungswürdigen Beschimpfungen, die gegen Anthony und seine Familie gerichtet wurden. Taylor selbst äusserte sich zunächst nicht.