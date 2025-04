Legende: In der Liga ist der Alltag trist Dafür darf Manchester United in der Europa League weiter vom Titel träumen. imago images/Colorsport

Mit 3 Toren ab der 114. Minute ist Manchester United in der Europa League gegen Lyon eine der grössten Aufholjagden der Klubgeschichte gelungen. Auch auf der europäischen Bühne ist die Mega-Wende der «Red Devils» nichts Alltägliches. Noch nie zuvor hat ein Team in der 120. Minute gleich zweifach getroffen.

Dass ausgerechnet Harry Maguire zum Sieg einköpfte, passte ebenfalls zu diesem verrückten Abend in Manchester. Nach dem Treffer des oft so verspotteten Verteidigers (120.+1) gab es kein Halten mehr. Zuvor hatten Bruno Fernandes (114./Foulelfmeter) und Kobbie Mainoo (120.) getroffen, nachdem sich Lyon nach 0:2 zunächst in die Verlängerung gerettet hatte und dort in Unterzahl mit 4:2 in Führung gegangen war.

Es hätte zur Saison von Manchester United gepasst, wenn die Partie gegen Lyon in der Verlängerung sang- und klanglos verloren gegangen wäre. An ein derartiges Mega-Comeback haben wohl nicht mal mehr die optimistischsten United-Fans geglaubt.

Die Erinnerungen an 1999

«Wir wissen, dass wir unterperformt haben und die Kritik verdienen», sagte Trainer Ruben Amorim nach dem dramatischen Last-Minute-Sieg. «Aber wir haben noch Zeit, etwas Besonderes aus dieser Saison zu machen.»

Der Trainer hatte sich vor der Partie extra eine Dokumentation über das dramatische 2:1 im Final der Champions League 1999 angesehen. «Um mich für diesen Moment inspirieren zu lassen», erklärte der Portugiese.

Damals drehten Teddy Sheringham (90.+1) und Ole Gunnar Solskjaer (90.+3) die Partie gegen Bayern München mit zwei Treffern in der Nachspielzeit. Dies habe ihm gezeigt, dass es für einen Klub wie Manchester United «nie vorbei» sei, so Amorim.

Voller Fokus auf die Europa League

Amorim kündigte an, sich nun «voll und ganz auf die Europa League» zu konzentrieren, in der Premier League seine Stammkräfte weitgehend zu schonen und Nachwuchsspieler einzusetzen. «Die Fans müssen das verstehen», erklärte der Portugiese.

In der Liga ist das internationale Geschäft ohnehin bereits ausser Reichweite. Sechs Spiele vor Saisonende liegt der Klub nur auf Rang 14. Die Europa League ist die letzte Gelegenheit, sich doch noch für einen Europacup zu qualifizieren, es wäre sogar die Champions League. Im Halbfinal trifft ManUnited nun auf Athletic Bilbao, das um ein Endspiel im eigenen Stadion kämpft.