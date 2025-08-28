Die Young Boys gehen mit einem Polster, aber auch einer Prise Respekt ins Playoff-Rückspiel der Europa League gegen Slovan Bratislava.

Giorgio Contini hat sich den Wetterbericht für den Donnerstagabend in Bern natürlich schon zu Gemüte geführt. «Es wird wieder regnen – aber hoffentlich nicht so sintflutartig wie letzte Woche», so der YB-Trainer mit einem Lachen. Er spricht die Wasserschlacht von Bratislava an, das Hinspiel der Berner in den Europa-League-Playoffs.

Mit den misslichen Bedingungen kam YB etwas besser zurecht als Slovan, es resultierte ein am Ende verdientes 1:0. «Der Sieg war wichtig, aber vor allem auch die Art und Weise», erklärt Goalie Marvin Keller. «Es war ein Kampf auf diesem Platz, und wir haben ihn angenommen.»

Mit dem absoluten Willen und Rückkehrer Fassnacht

Das Rückspiel im Wankdorf dürfte vor allem, was die Bedingungen betrifft, etwas anders daherkommen. Keller warnt: «Ihre technischen Qualitäten werden auf dem besseren Platz auch besser zum Vorschein kommen.» Trotz des Polsters ist man in Bern gewarnt vor den Slowaken. «Sie sind eine schlitzohrige Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern, die auch im System variieren können», meint Contini.

Der 51-Jährige hebt allerdings auch zwei Punkte hervor, die für sein Team sprechen:

«Der absolute Wille, das Minimalziel zu schaffen, ist da.» Mindestens die Ligaphase der Europa League will der Meister der vorletzten Saison erreichen.

«Wir sind zu Hause. Es ist unser Tempel, da werden wir getragen werden – auch wenn die Heimkurve für dieses Spiel geschlossen ist.» Mit Letzterem spricht Contini die Sektorsperre der Uefa an. Diese wurde verhängt, weil die YB-Fans in der vergangenen Saison beim letzten Heimspiel in der Champions League Pyromaterial gezündet hatten.

Hoffnung geben dürfte den Gelb-Schwarzen auch die Rückkehr von Christian Fassnacht. Der Routinier habe seine Wadenverletzung auskuriert und ist wieder einsatzbereit. Noch verzichten muss Contini auf Darian Males. Nach seinem Nasenbeinbruch aus dem Hinspiel kommt die Partie im Wankdorf zu früh für ihn.

