YB schlägt den albanischen Meister Tirana zuhause mit 3:0 und zieht in die Gruppenphase der Europa League ein.

Christian Fassnacht (39.) und Jean-Pierre Nsame mit einem Doppelpack nach der Pause treffen für die überzeugenden Berner.

Basel unterliegt CSKA Sofia trotz Führung mit 1:3 und scheidet aus.

Die Gruppen-Auslosung findet am Freitag in Nyon statt (ab 12:55 Uhr im Livestream in der SRF Sport App).

Es ist nicht die Champions League, aber YB wird sich bis mindestens Ende Jahr auf der europäischen Bühne präsentieren können. Nach dem enttäuschenden Out gegen Midtjylland boten die Berner in den Playoffs der Europa League gegen Tirana eine überzeugende Leistung. Mit einem diskussionslosen 3:0-Sieg schaffte das Team von Gerardo Seoane den Einzug in die Gruppenphase.

Es spielt nur YB

Es war von Anfang an ein Spiel auf ein Tor im Wankdorf. YB powerte ab der 1. Minute und hätte auch schon früh in Führung gehen müssen. Nicolas Moumi Ngamaleu, einer der Besten auf dem Platz, vergab eine hochkarätige Chance allein vor dem Gäste-Keeper (9.).

In der Folge drückte das Heimteam weiter, zeigte sich aber zu wenig kaltblütig. Obwohl es nur in eine Richtung ging, mussten die Berner Geduld an den Tag legen – was kurz vor der Pause belohnt wurde. Christian Fassnacht traf in der 42. Minute nach herrlicher Vorarbeit von Ngamaleu zur Führung.

Nsame legt Tor-Komplex ab und reagiert mit Doppelpack

Nach der Pause knüpfte der Schweizer Meister an die Leistung der 1. Halbzeit an. Und nach gut einer Stunde war klar, dass die Berner im Herbst in der Europa League spielen werden.

52. Minute: Ngamaleu scheitert mit einem Halbvolley zwar an Visar Bekaj im Tirana-Tor, Jean-Pierre Nsame muss den Abpraller aber nur noch einschieben.

Ngamaleu scheitert mit einem Halbvolley zwar an Visar Bekaj im Tirana-Tor, Jean-Pierre Nsame muss den Abpraller aber nur noch einschieben. 64. Minute: YB spielt den perfekten Konter, Fassnacht bedient Nsame, der aus zentraler Position wuchtig seinen Doppelpack schnürt.

Damit war die Partie entschieden. Als kurz darauf auch noch Tiranas Agustin Torassa mit Gelb-Rot vom Platz musste, bestand kein Zweifel mehr über den Ausgang der Partie. YB schaltete ein paar Gänge zurück und brachte den Sieg ohne Mühe über die Zeit.

Gruppenauslosung im Livestream Die Gruppenauslosung in der Europa League können Sie am Freitag ab 12:55 Uhr im Livestream auf www.srf.ch/sport und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Auf wen die Berner nun treffen werden, entscheidet sich am Freitag bei der Auslosung in Nyon. Die Gruppenphase beginnt wegen des verspäteten Starts bereits am 22. Oktober. Weitere Spieldaten der Vorrunde sind der 29. Oktober, 5. November, 26. November, 3. Dezember und 10. Dezember.