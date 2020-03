Der FC Basel und Eintracht Frankfurt haben sich darauf geeinigt, beide Duelle in Frankfurt auszutragen.

Basel tritt auch im Achtelfinal-Rückspiel in Frankfurt an

Legende: Hier wird zweimal gespielt Das Stadion in Frankfurt. imago images

Der FC Basel wird im Achtelfinal der Europa League beide Partien auswärts in Frankfurt absolvieren. Auf diese Lösung verständigten sich die beiden Klubs am Donnerstag.

Aufgrund der Coronavirus-Epidemie hatte Basel für das am 19. März im St. Jakob-Park geplante Rückspiel gegen die Eintracht keine Bewilligung erhalten.

Zwei Heimspiele für Frankfurt

Vor dem Hinspiel in Frankfurt, das vor leeren Rängen stattfindet, haben sich die beiden Parteien nun auf eine Lösung geeinigt. «Die involvierten Parteien haben sich kollegial und im Sinne des Sports in allen organisatorischen Punkten geeinigt», schrieb der FCB in einer Medienmitteilung.

Frankfurt kann damit zweimal zuhause antreten, vorausgesetzt, das Rückspiel in einer Woche findet überhaupt statt. Die Uefa will kommenden Dienstag, 17. März über das weitere Vorgehen in Sachen Champions- und Europa League beraten.