Round-up Europa League Bologna und Freiburg teilen sich die Punkte

02.10.2025, 20:53

Zwei Fussballspieler kämpfen um den Ball auf dem Spielfeld.
Legende: Umtriebiger Nati-Spieler Johan Manzambi (vorne) war einer der Freiburger Aktivposten. Imago/Steinsiek
  • Die Partie Bologna vs. Freiburg mit den Schweizern Remo Freuler und Johan Manzambi endet 1:1.
  • Beim Duell zwischen Rom und Lille kommt es zu einem Penalty-Wahnsinn.
  • In den späten Donnerstagspielen trifft unter anderem Nottingham Forest mit Dan Ndoye auf den FC Midtjylland mit Kevin Mbabu.

Bologna – Freiburg 1:1

Eine Woche nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Basel musste sich Freiburg in Bologna mit einem 1:1 begnügen. Es ist gleichwohl ein gutes Resultat für die Mannschaft mit dem umtriebigen Johan Manzambi, denn Bologna mit Nati-Kollege Remo Freuler im Zentrum war spielbestimmend. Die Italiener waren es denn auch, die in Führung gingen. Freiburg-Keeper Noah Atubolu liess in der 29. Minute einen harmlosen Schuss nach vorne abprallen, Riccardo Orsolini staubte ab. Der Freiburger Ausgleich fiel vom Penaltypunkt: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte der Österreicher Junior Adamu den Strafstoss sicher (57.).

Resultate

SRF zwei, sportlive, 02.10.2025, 20:10 Uhr ; 

