Folgende Teams haben sich für die K.o.-Phase der Europa League qualifiziert: Basel, Sevilla, Espanyol Barcelona, Celtic Glasgow und Manchester United.

Marcus Thuram schiesst Mönchengladbach in der 95. Minute zum Sieg gegen die AS Roma und rückt damit auf den 2. Gruppenrang vor.

Frankfurt kassiert in Lüttich in der 94. Minute das 1:2 und muss nun um das Weiterkommen bangen.

Basel schlägt Getafe zum zweiten Mal, Lugano spielt gegen Malmö unentschieden und YB holt gegen Feyenoord einen Punkt.

Gruppe J: Gladbach mit Last-Minute-Sieg

Borussia Mönchengladbach musste im Heimspiel gegen die AS Roma lange zittern. Erst in der 95. Minute stellte Marcus Thuram den Sieg für die «Fohlen» sicher. Für die Equipe, bei denen Yann Sommer im Tor sowie Nico Elvedi und Denis Zakaria durchspielten, rückt das Erreichen der K.o.-Phase damit in Griffnähe. Bereits im Hinspiel retteten die Gladbacher in der 95. Minute einen Punkt. Weil Basaksehir Istanbul gegen Wolfsberg einen 3:0-Auswärtssieg feierte, finden sich die Deutschen nun auf dem 2. Gruppenrang wieder.

Gruppe F: Statt zu jubeln muss Frankfurt zittern

Eintracht Frankfurt hätte mit einem Sieg bei Standard Lüttich in der Gruppe F alles klar machen können. Doch 5 Tage nach der 5:1-Gala gegen Bayern München unterlagen die Hessen (mit Djibril Sow und Gelson Fernandes) bei Standard Lüttich 1:2 und verpassten die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Phase. Maxime Lestienne schoss die Belgier in der 94. Minute zum Sieg. Damit ist auch Arsenal, das am Mittwoch nur 1:1 bei Guimaraes gespielt hatte, noch nicht durch.

Gruppe A: Sevilla ohne Punktverlust weiter

Mit dem 4. Sieg im 4. Spiel hat sich Sevilla souverän für die Sechzehntelfinals qualifiziert. Die Andalusier setzten sich gegen Düdelingen mit 5:2 durch. Schon nach 36 Minuten hatte es 4:0 gestanden. Matchwinner war Ex-GC-Spieler Munas Dabbur, der 2 Treffer und eine Vorlage beisteuerte.

Gruppe E: Celtic in der 95. Minute im Glück

Auch Celtic Glasgow darf über das vorzeitige Weiterkommen jubeln. Olivier Ntcham schoss die Schotten bei Lazio Rom in der 95. Minute mit dem 2:1-Siegtreffer in einen kollektiven Freudentaumel. Weil Cluj auch gegen Rennes gewann, hat Lazio nur noch theoretische Chancen auf die K.o.-Phase.

Gruppe H: Espanyol feiert Kantersieg und zieht weiter

Espanyol Barcelona feierte in der Gruppe H gegen Ludogorets Rasgrad einen 6:0-Kantersieg und ist damit für den Sechzehntelfinal qualifiziert. Den Spaniern spielten zwei rote Karten gegen Ludogorets in der 2. Halbzeit in die Karten.

Gruppe L: Manchester United zieht weiter

In der Liga flop, in der Europa League top: Manchester United hat sich dank einem 3:0-Sieg gegen Partizan Belgrad vorzeitig für den EL-Sechzehntelfinal qualifiziert. Mason Greenwood (21.), Anthony Martial (33.) und Marcus Rashford (49.) stellten die Weichen bereits früh auf Sieg.

Resultate Übersicht Europa League

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 07.11.2019, 18:40 Uhr