Eintracht Frankfurt besiegt im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinals Salzburg mit 4:1.

Ajax verliert bei Getafe mit 0:2 und braucht im Rückspiel eine deutliche Steigerung.

Manchester United muss sich beim FC Brügge mit einem 1:1-Remis begnügen.

In der Bundesliga wartet Daichi Kamada noch immer auf seinen ersten Treffer. Ganz anders in der Europa League. Gegen Salzburg war der Japaner beim 4:1-Sieg mit 3 Toren der gefeierte Mann. Bereits in den letzten beiden EL-Partien gegen Arsenal (2) und Guimaraes (1) hatte der 23-Jährige getroffen.

Für Frankfurt, für das Djibril Sow 90 Minuten auf dem Platz stand, war zudem noch Filip Kostic kurz vor der Stundenmarke erfolgreich. Dank dem Penalty-Treffer von Hee-chan Hwang – nach Foulspiel von Sow – dürfen die «Bullen», die im Winter mit den Abgängen von Erling Haaland und Takumi Minamino einen grossen Aderlass in der Offensive zu verkraften hatten, wenigstens noch ein wenig Hoffnung auf ein Weiterkommen schöpfen. Bei den Österreichern fehlte Noah Okafor im Aufgebot.

Die weiteren Partien

Erstmals seit längerem stand Nati-Stürmer Haris Seferovic bei Benfica Lissabon wieder in der Startformation. Doch der Luzerner konnte gegen Schachtar Donezk kaum Akzente setzen und wurde nach 69 Minuten beim Stand von 1:1 ausgewechselt. 3 Minuten später traf Wiktor Kowalenko zum 2:1-Schlussstand für die Ukrainer.

Der letztjährige Champions-League-Halbfinalist Ajax steht bereits nach der ersten K.o.-Runde der diesjährigen Europa League vor dem Aus. Der niederländische Rekordmeister kassierte bei Getafe eine 0:2-Niederlage. Die beiden Brasilianer Deyverson und Kenedy waren auf Seiten des Primera-Division-Vertreters die Torschützen.

Manchester United (in Brügge) und Sevilla (bei Cluj) kamen gegen Underdogs zu einem Auswärtsremis. Beide Partien endeten 1:1.

Inter Mailand zeigte gegen Ludogorets Rasgrad eine Reaktion auf die Niederlage im Spitzenspiel der Serie A am Wochenende gegen Lazio. Beim 2:0-Auswärtssieg waren Christian Eriksen (71.) und Romelu Lukaku (95.) spät erfolgreich.

Dank einem 3:1-Heimsieg gegen Basaksehir Istanbul hat sich Sporting Lissabon eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erspielt. Für das zwischenzeitliche 2:0 war Ex-FCB-Stürmer Andraz Sporar verantwortlich.

Weil Jens Stage 11 Minuten vor dem Ende mit einem Penalty an Goalie Fraser Forster scheiterte, musste sich der FC Kopenhagen gegen Celtic Glasgow mit einem 1:1 begnügen.

