Die Glasgow Rangers und Ajax Amsterdam starten mit drei Punkten in die Ligaphase der Europa League.

Die Tottenham Hotspur schlagen zuhause Karabach trotz über 80 Minuten in Unterzahl mit 3:0.

Zwischen der AS Roma und Athletic Bilbao gibt es keinen Sieger.

Malmö – Glasgow Rangers 0:2

Nach vier Jahren in Italien hat Nedim Bajrami diesen Sommer seine Zelte in Schottland aufgeschlagen. Bei seinem erst 3. Einsatz für die Rangers durfte der gebürtige Zürcher nun bereits sein 1. Tor bejubeln. Bajrami, der im Sommer an der EURO mit Albanien zum schnellsten EM-Torschützen aller Zeiten avanciert war, brauchte auch in Malmö nur wenig Anlaufzeit. Erst 56 Sekunden waren gespielt, als er nach einem Pfostenschuss von Teamkollege Cyriel Dessers goldrichtig stand und zum 1:0 für die Gäste einschieben konnte. In der 76. Minute traf Ross McCausland zum verdienten 2:0-Schlussstand für die Schotten.

Tottenham Hotspur – Karabach 3:0

Im Tottenham Hotspur Stadium nahm das Drama bereits in der 8. Minute seinen Lauf – dachten wohl viele. Doch die «Spurs» liessen sich von der frühen roten Karte gegen Abwehrpatron Radu Dragusin (Notbremse) nicht beirren. Nur 4 Minuten später markierte Brennan Johnson mit einem Flachschuss das 1:0. Eine Viertelstunde später hätte Johnson beinahe einen Doppelpack geschnürt. Karabach schnupperte kurz vor der Pause am Ausgleich und musste kurz nach dem Seitenwechsel das 2. Gegentor hinnehmen, als Pape Matar Sarr eine unglückliche Goalie-Aktion ausnutzte (53.). Den Deckel drauf machte Dominic Solanke in der 68. Minute per Abstauber, nachdem Karabach einen Elfmeter an die Latte und einen Schuss an den Pfosten gesetzt hatte (58./65.).

Zusammenfassung Tottenham – Karabach
Tottenhams Dragusin verschätzt sich und greift zu – Rot

Fenerbahce Istanbul – Union St-Gilloise 2:1

Wie Stadtrivale Galatasaray am Vortag gelang auch Fenerbahce Istanbul der Auftakt in die neue Europa-League-Saison. Die Hausherren führten gegen die ab der 73. Minute dezimierten Gäste aus Belgien beruhigend mit 2:0, als sich die Ereignisse in der Schlussphase überschlugen. In der 90. Minute verschuldete der eingewechselte Bright Osayi-Samuel einen Penalty und flog mit Gelb-Rot vom Platz. Fenerbahces Schlussmann Dominik Livakovic parierte den fälligen Elfmeter, musste sich in der 93. Minute dann aber doch noch bezwingen lassen. Letztlich brachte sein Team den knappen 2:1-Vorsprung doch noch über die Zeit.

Zusammenfassung Fenerbahce – Saint-Gilloise

Ajax Amsterdam – Besiktas Istanbul 4:0

Der dritte Klub aus der türkischen Metropole war derweil weit entfernt von einem Startsieg. Bei Ajax Amsterdam war einmal mehr Jugend Trumpf. Der 21-jährige Kian Fitz-Jim eröffnete das Skore nach einer halben Stunde, der erst 19-jährige Belgier Mika Godts reihte sich gleich doppelt in die Torschützenliste ein (51./73.). Das dritte Tor des Heimteams ging auf das Konto von Kenneth Taylor – mit 22 Jahren gehört auch er noch lange nicht dem alten Eisen an.

Zusammenfassung Ajax – Besiktas

Eintracht Frankfurt – Viktoria Pilsen 3:3

In der Bundesliga ist Eintracht Frankfurt der Saisonstart mit 3 Siegen aus 4 Partien geglückt. Auch auf europäischer Bühne schienen die Hessen auf bestem Weg zum Auftakterfolg. Die Eintracht führte bis kurz vor Schluss mit 3:1, gab den Sieg aber tatsächlich noch aus der Hand. In der 86. Minute verkürzte Prince Kwabena Abu auf 2:3, ehe sich Frankfurts Torhüter Kaua Santos nach einem langen Einwurf tief in der Nachspielzeit auf einen folgenschweren Ausflug beging. Vaclav Jemelka bedankte sich und traf zum 3:3-Endstand. Aurèle Amenda sass 90 Minuten auf der Bank.

Zusammenfassung Frankfurt – Pilsen

Lyon – Olympiakos Piräus 2:0

Wie schon vor einem Jahr durchlebt Olympique Lyon in der Ligue 1 momentan schwierige Zeiten. Ansporn genug, um in der Europa League ein anderes Gesicht zu zeigen. Das Team von Trainer Pierre Sage dominierte zuhause gegen Olympiakos die 1. Halbzeit, belohnte sich aber erst im 2. Durchgang. Nachdem Captain Alexandre Lacazette noch den Pfosten getroffen hatte (48.), brachte Rayan Cherki Lyon mit einem Schuss unter die Latte in Front (65.). In der 70. Minute verpasste Charalampos Kostoulas den Ausgleich per Fallrückzieher, nicht mal 1 Minute später erhöhte Said Benrahma auf 2:0. Dabei blieb es – auch weil ein Eigentor von Lyons Duje Caleta-Car wegen einer vorherigen Abseitsposition zurückgenommen wurde.

Zusammenfassung Lyon – Olympiakos

Die weiteren Resultate vom Donnerstag

Sporting Braga – Maccabi Tel Aviv 2:1

FCS Bukarest – FK Riga FS 4:1