Fabian Rieder ist beim 3:0-Sieg von Rennes gegen Maccabi Haifa in der Europa-League-Gruppe F per Freistoss erfolgreich.

In der EL-Gruppe A schiesst sich Freiburg dank einem Schützenfest in die K.o.-Phase.

Servette trotzt der Roma in der Gruppe G ein 1:1 ab und ist damit für die 1/16-Finals in der Conference League qualifiziert.

Gruppe F: Rieders Freistoss sitzt

Maccabi Haifa – Rennes 0:3

Villarreal – Panathinaikos 3:2

Fabian Rieder hat sich mit Stade Rennes in der 5. Runde der Europa League vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert. Der Schweizer kam beim ungefährdeten 3:0 von Rennes gegen Maccabi Haifa in Felcsut nach einer guten Stunde in die Partie und erzielte in der Nachspielzeit per herrlichem Freistoss den Endstand. Es war sein dritter Treffer im 17. Einsatz für die Bretonen. Ebenfalls eine Runde weiter ist Villarreal nach dem 3:2-Heimsieg über Panathinaikos.

Gruppe B: Aktivposten Zuber kann AEK-Pleite nicht verhindern

AEK Athen – Brighton 0:1

Marseille – Ajax 4:3

Brighton hat in der Gruppe B im wahrsten Sinn des Wortes einen kapitalen Sieg gefeiert. In der griechischen Hauptstadt setzten sich die «Seagulls» gegen AEK Athen mit 1:0 durch und sind vorzeitig für die 1/16-Finals qualifiziert. Beim Heimteam glänzte in der 1. Halbzeit Steven Zuber mit zahlreichen guten Aktionen – Zählbares schaute jedoch nicht heraus. Nach der Pause sorgte Joao Pedro (55.) per Elfmeter für die Entscheidung.

Ein Torspektakel erlebten die Fans in Marseille. Beim 4:3-Sieg der Franzosen glänzte Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Hattrick. Nebst 2 Penalties traf er einmal per Fallrückzieher.

AEK Athen – Brighton: Zusammenfassung Marseille – Ajax: Zusammenfassung Ebenso artistisch wie erfolgreich: Aubameyang trifft per Fallrückzieher

Gruppe A: Freiburg mit Klubrekord eine Runde weiter

SC Freiburg – Olympiakos Piräus 5:0

Backa Topola – West Ham 0:1

Freiburg hat beim 5:0 gegen Olympiakos Piräus den vor drei Wochen gegen Backa Topola aufgestellten Europacup-Vereinsrekord bereits wieder eingestellt. Als dreifacher Torschütze feiern lassen konnte sich der Österreicher Michael Gregoritsch. Die Breisgauer sind damit – mit einem Torverhältnis von 17:5 (!) – in der Gruppe A wie West Ham, das bei Backa Topola durch einen späten Treffer von Tomas Soucek gewann, vorzeitig weiter.

Gregoritsch bringt Freiburg mit seinem Hattrick auf die Siegerstrasse Aus Sport-Clip vom 01.12.2023.

Gruppe E: Wichtiger Punkt für Toulouse

Toulouse – Union St-Gilloise 0:0

Liverpool – LASK 4:0

Captain Vincent Sierro führte seine Farben zu einem 0:0 gegen Union St-Gilloise. Mit dem Punktgewinn hielten die Franzosen den direkten Konkurrenten auf Distanz. 1 Spieltag vor Schluss liegt der Ligue-1-Vertreter 3 Punkte vor den Belgiern.

Im Parallelspiel hatte Liverpool mit dem LASK keine Mühe: Luis Diaz (12.), Cody Gakpo (15./90.+2) und Mohamed Salah per Elfmeter (51.) sorgten für das standesgemässe 4:0. Die «Reds» sind als Gruppensieger bereits für die EL-Achtelfinals qualifiziert.

Gruppe H: Leverkusen marschiert weiter

Häcken – Leverkusen 0:2

Molde – Karabach 2:2

In der Bundesliga Tabellenführer und in der Europa League nicht aufzuhalten: Bayer Leverkusen feierte beim 2:0-Auswärtssieg beim schwedischen Vertreter Häcken den 5. Sieg im 5. Spiel und ist wie Liverpool fix Gruppensieger. Während Coach Xabi Alonso zahlreiche Stammkräfte – unter ihnen auch Granit Xhaka – schonte, waren die Mittelstürmer Victor Boniface (14.) und Patrik Schick (74.) für die Tore verantwortlich.

Im anderen Spiel der Gruppe trotzte Karabach Molde ein 2:2 ab. Der Ausgleich durch Bahlul Mustafazada fiel erst in der 5. Minute der Nachspielzeit. Die beiden Kontraheten, die beide 7 Punkte aufweisen, werden am letzten Spieltag den 2. Platz unter sich ausmachen.