Der SC Freiburg gewinnt auch das Viertelfinal-Rückspiel gegen Celta Vigo und steht im Halbfinal der Europa League.

Auch Nottingham Forest, Aston Villa und Braga überstehen den Viertelfinal.

In der Conference League scheitert Urs Fischer mit Mainz krachend an Strassburg.

EL: Celta Vigo – SC Freiburg 1:3 (Gesamt 1:6)

Der SC Freiburg steht erstmals in einem europäischen Halbfinal. Die Breisgauer setzten sich nach dem klaren 3:0 zuhause auch auswärts gegen Celta Vigo durch. In Spanien trafen Igor Matanovic (33.) und Yuito Suzuki (39.) schon vor der Pause und machten damit alles klar. Das zweite Tor von Suzuki fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war bereits nur noch Zugabe, Williot Swedberg sorgte mit dem Schlusspfiff für den Ehrentreffer. Johan Manzambi spielte 71 Minuten und zeigte eine aktive Partie, Bruno Ogbus wurde für die Schlussphase eingewechselt.

EL: Betis Sevilla – Sporting Braga 2:4 (Gesamt 3:5)

Im Europa-League-Halbfinal hätte es zum Duell zwischen Manzambis und Ogbus’ Freiburg mit Ricardo Rodriguez’ Betis Sevilla kommen können. Nach 29 Minuten sah es zwischen Betis und Braga ganz danach aus. Die Andalusier mit Rodriguez (bis 78.) führten zu diesem Zeitpunkt mit 3:0 – aber nur vermeintlich. Das 2. Tor von Abde Ezzalzouli wurde wegen Abseits aberkannt. Statt 3:0 stand es kurz später 2:1 aus Betis-Perspektive (38.). Der Anschluss gab den Portugiesen Mut, denn nach 8 Minuten in der 2. Halbzeit lagen sie mit 3:2 vorne. Vitor Carvalho (49.) und Ricardo Horta per Elfmeter (53.) drehten das Spiel komplett. Am Schluss stand es 4:2.

EL: Nottingham Forest – Porto 1:0 (Gesamt 2:1)

Nach nicht mal 5 Minuten erwies Porto-Verteidiger Jan Bednarek seinem Team einen Bärendienst. Der polnische Nationalspieler stieg rücksichtslos in einen Zweikampf mit Chris Wood, traf ihn mit gestrecktem Bein. Erst nach ein paar Minuten folgte der Entscheid, auf den alle gewartet hatten: Platzverweis. Kurz später machte sich Nottinghams Überzahl bezahlt: Captain Morgan Gibbs-White traf von der Strafraumgrenze mit einem abgelenkten Schuss zum 1:0. Dabei blieb es bis zum Ende – auch weil ein aufopferungsvolles Porto 2 Mal an der Latte scheiterte (57./84.). Im Halbfinal bekommen es Nottingham und Dan Ndoye (bis 65.) mit Liga-Konkurrent Aston Villa zu tun.

EL: Aston Villa – Bologna 4:0 (Gesamt 7:1)

Bologna muss nach den Viertelfinals die Segel streichen. In Birmingham gelang es den Italienern nicht, den 1:3-Rückstand zu drehen. Im Gegenteil: Ollie Watkins schoss Aston Villa nach einer Viertelstunde in Führung, Emiliano Buendia und Morgan Rogers erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Besonders das 2:0 war bitter für Bologna. Rogers hatte Sekunden zuvor einen Penalty verschossen, aus dem daraus resultierenden Einwurf fiel dann aber trotzdem das Gegentor. Remo Freuler spielte die 1. Halbzeit und wurde nach dem Pausentee durch Landsmann Simon Sohm ersetzt.

ConfL: Strassburg – Mainz 4:0 (Gesamt 4:2)

Urs Fischers Traum vom Conference-League-Halbfinal ist auf brutale Art und Weise geplatzt. Mit dem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel im Rücken konzentrierte sich Mainz in Strassburg vor allem auf das Verteidigen. Das ging jedoch gehörig schief. Schon zur Pause führten die Franzosen verdient mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel verschoss Strassburg zwar zuerst einen Elfmeter, legte aber dann doch noch die Tore 3 und 4 nach. Silvan Widmer machte nach 72 Minuten für mehr Offensive Platz, zu einem spektakulären Mainzer Comeback kam es aber nicht mehr.

Weitere Viertelfinal-Rückspiele der Conference League:

AZ Alkmaar – Schachtar Donezk 2:2 (Gesamt 2:5): Nach dem klaren Hinspielsieg kommt in den Niederlanden keine Spannung mehr auf.

Nach dem klaren Hinspielsieg kommt in den Niederlanden keine Spannung mehr auf. Fiorentina – Crystal Palace 2:1 (Gesamt 2:4): Die Fiorentina verabschiedet sich immerhin mit einem Sieg aus der Conference League.

Die Fiorentina verabschiedet sich immerhin mit einem Sieg aus der Conference League. AEK Athen – Rayo Vallecano 3:1 (Gesamt 3:4): Dereck Kutesa macht mit Athen den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel wett, scheidet am Ende aber dennoch aus.

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